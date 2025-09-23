中壢停三流標、亞矽創停滯 桃市府挨批

桃園中壢車站後站停三用地規畫興建多目標停車場大樓，但招商3度流標，同在中壢的亞洲矽谷創新研發中心終止工程後，至今也無下文，昨引起民代質疑市府招商績效差。市府回應，停車場案預計年底前第4度招標，亞矽創則盼找到類似輝達的廠商，明年底開說明會。

停三停車場多目標停車場大樓基地位置位於中壢區健行路及新興路上，計畫興建地上17層樓、地下2層樓的商場、旅館、停車場，分為地上BOT、地下ROT標案，預估投資金額15億元，交通局3度辦理招商，卻無民間機構投件。

議員魏筠昨在議會質詢表示，停車場案3度流標原因是中壢火車站後站地區發展尚未活絡，導致民間機構投資意願不高，能理解招商困難，但此案對當地發展與機能提升具關鍵性意義。她也提及亞矽創計畫近3年停在規畫設計階段，對比市府炒作中壢體育園區大巨蛋等話題，宛如「被丟包」。

交通局長張新福說，停三停車場案上網公告3次皆未有投件，主因是鐵路地下化工程尚未完成，業者仍在觀望，預計年底再上網公告第4次，待鐵路地下化完成後，後站發展指日可待。

針對亞矽創後續發展，航空城公司董事長、副市長王明鉅回應，因應國際經貿情勢快速變動，將採二階段招商模式，未來希望能找到類似輝達的新興產業廠商，善用青埔寶貴資源發展高科技聚落。