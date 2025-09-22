加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

苗栗縣警察局今年第3次打詐專案榮獲全國乙組第1名，1至8月已成功攔阻2.41億餘元，今天特舉辦「金融機構表揚暨阻詐成果影片發布會」，邀請轄內多家金融機構代表一同出席，由縣長鍾東錦頒獎表揚，並播放阻詐真實案例影片，讓社會大眾看見第一線員警與金融機構行員通力合作，守護民眾辛苦積蓄的過程。

苗栗縣去年7月起為激勵金融機構行員聯防阻詐，保障民眾血汗錢，縣長鍾東錦加碼提高1倍之阻詐獎勵，發放4000到1萬元禮券。獎勵措施提升後，有效激勵行員積極執行關懷提問與即時通報工作。全縣今年1至8月已攔阻2.41億餘元，為全國攔阻金額排名第二縣市(直轄市除外)；此外，警察局在今年第3次打詐專案也榮獲全國乙組第1名，展現打擊詐騙工作的成果，更獲得警政署的高度肯定。

警察局指出，近年詐騙手法不斷翻新，投資詐騙、假銀行貸款、假交友詐騙頻繁發生，詐騙集團會要求被害人臨櫃匯款，所幸在警方積極宣導與銀行主動查覺下，許多可疑交易及時被攔阻。經統計，今年1至8月，警銀合作共成功攔阻253件詐騙案件，攔阻金額高達新台幣2億4166萬餘元。

為彰顯警察局與金融機構在阻詐工作上的共同努力，特別剪輯員警與金融機構協力攔阻詐騙的執勤影像，製作成果影片，呈現員警與金融機構行員在辨識出民眾疑似遭詐，耐心勸導被害民眾，識破詐騙集團的話術，期望透過影片提醒民眾提高防詐意識，同時感謝金融機構行員及員警的辛勞付出。

會中，鍾東錦肯定金融機構與警方密切合作，親自頒獎表揚今年攔阻詐騙成效優異的前五名金融機構。他表示，第一線員警與行員的主動關懷與即時通報，是防詐成功的關鍵，縣政府各局處也將全力投入防詐工作，讓詐騙無所遁形。

警察局也呼籲民眾牢記「冷靜、查證、報警」三要領，遇到任何可疑的電話、簡訊或投資訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，以防受騙上當。