中壢後站用地開發3度流標、亞矽創無下文 桃議員批市府委外績效差
桃園中壢車站後站停三停車場用地規畫興建多目標停車場大樓，但地上BOT與地下ROT案已3度流標，另亞洲矽谷創新研發中心終止工程後，至今也無下文，遭民代質疑多案委外招商績效不佳。市府回應，停車場案已預計年底前第4度招標，亞矽創則盼找到類似輝達的廠商，明年底將開說明會。
停三停車場多目標停車場大樓基地位置位於中壢區健行路及新興路上，計畫興建地上17層樓、地下2層樓的商場、旅館、停車場，分為地上BOT、地下ROT標案，預估投資金額15億元，交通局3度辦理招商，卻無民間機構投件。
議員魏筠今議會質詢時表示，停車場案3度流標原因是中壢火車站後站地區發展尚未活絡，導致民間機構投資意願不高，由於鐵路地下化進度變化大，可理解招商困難的原因，但中壢後站用地的開發對當地發展具有關鍵性意義，不僅牽動後站整體交通與商業機能的提升，更影響到區域均衡發展與市民生活品質。
魏筠也提到，亞矽創自張市府上任喊停舊計畫後，近3年來都停留在規畫設計階段，進度遲滯，相較市府近期炒作中壢體育園區大巨蛋和「航空蛋」話題，鄰近的亞矽創計畫宛如被丟包，呼籲市府不能只靠巨蛋話題炒聲量，亞矽創也要顧進度。
交通局長張新福回應，停車場案經2023、2024年上網公告3次皆未有民間機構投件，主因是鐵路地下化工程尚未完成，業者仍在觀望投資時機，目前此案由顧問公司訪問潛在廠商，預計今年底再上網公告第4次，待鐵路地下化完成後，後站發展指日可待。
航空城公司董事長、副市長王明鉅表示，亞矽創因應國際經貿情勢快速變動，為使招商條件更貼合市場需求，將採二階段招商模式，先透過公開機制徵詢投資人意見，掌握產業動向與偏好，再調整招商模式與條件後正式公告，未來希望能找到類似輝達的新興產業廠商，善用青埔寶貴資源發展高科技聚落。
