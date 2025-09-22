1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
台水公司為提升供水穩定及降低漏水率，推動「食水坑加壓站高地出水管抽換更新工程」，楊梅區25日上午8時起停水16小時，約1176戶受影響。聯合報系資料照
台水公司為提升供水穩定及降低漏水率，推動「食水坑加壓站高地出水管抽換更新工程」，楊梅區25日上午8時起停水16小時，約1176戶受影響。聯合報系資料照

為提升供水穩定及降低漏水率，台灣自來水公司第二區管理處辦理「食水坑加壓站高地出水管抽換更新工程」，預計於9月25日上午8時起至同日24時止，共16小時，進行施工停水，請民眾預先儲水備用，本次停水範圍為楊梅區，戶數約1167戶。

經發局指出，本次停水範圍為楊梅區瑞坪里梅獅路二段、瑞坪路、蘋果路，皆含周邊鄰近巷弄；預計自9月25日上午8時起至24時止，共16小時。為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾依停水前、停水期間注意事項辦理。

一、停水前：

請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

（一）停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

（二）如未關閉抽水機電源：1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

（三）建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

（四）水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

經發局強調，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

