桃園市樂活重陽季開跑 趣味闖關鼓勵長者動起來

桃園市樂活重陽季活動即日起至26日5天，於桃園及中壢國民運動中心登場，今年以「銀髮桃樂園」為主題，規劃趣味闖關、體適能檢測及專家講座，鼓勵長者多運動維持健康活力。

「114年桃園市樂活重陽季－長青運動系列活動」今天開跑，桃園市長張善政今天出席記者會，他接受媒體聯訪表示，為鼓勵長者多運動，市府從112年起推動65歲以上長者持敬老愛心卡至國民運動中心免扣點措施，3年來使用人次成長4倍，未來將持續支持長者使用運動中心設施，並視需求加碼。

張善政指出，今年活動從即日起至26日連續5天，在桃園及中壢國民運動中心登場，除了以「銀髮桃樂園」為主題，規劃趣味闖關、體適能檢測外，也特別邀請專業講師與名人分享運動經驗，期盼長者養成良好運動習慣，讓生活更健康、更精彩。

體育局說，今年活動規劃兼具挑戰與趣味的闖關遊戲，現場也提供心肺耐力、InBody、握力等檢測，協助長者掌握身體狀況。另根據衛福部統計，跌倒及肌少症為樂齡族失能關鍵，市府今年推出「保命防跌」計畫，邀請65至80歲長者參與基礎體適能與防跌課程，未來將續推「運動平權」與「全齡運動」理念，營造友善運動環境。