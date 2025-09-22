聽新聞
新竹縣客運缺工 徐欣瑩爭取補助3490萬 穩定公車營運
新竹縣客運駕駛缺工，立法委員徐欣瑩爭取交通部「公路公共運輸永續及交通平權計畫」補助，第一波核定結果出爐，新竹縣共獲補助3490萬，將用於市區公車虧損補貼、服務評鑑及快捷9號校園專車3大項目。
徐欣瑩表示，地方交通需求與經費問題一直是她關注的重點。新竹縣議員吳智旭也反應地方有大眾運輸迫切改善需求，她主動向公路局了解狀況，並持續追蹤進度，確保地方需求獲得中央支持。
徐欣瑩表示，這次公路局核定新竹縣3項補助案，包括市區汽車客運業營運虧損補貼，核定補助2077萬2493元，總預算5890萬4387元。協助9條主要路線（快捷1、5、6、7、8及觀光1、2、6、8）維持運行，減輕虧損壓力，保障民眾通勤權益。
市區汽車客運業營運及服務評鑑部分，徐欣瑩說，核定補助30萬元，總預算35萬3000元。辦理公車服務品質檢核，內容涵蓋車輛狀況、路線班次、事故率與乘客滿意度等項目，以提升乘車安全與便利性。
至於家長最關心的公車進校園、快捷9號營運費用，徐欣瑩表示，已核定補助 1383萬4083元，總預算1627萬5392元，補助快捷9號十興國小至新竹高中路線營運，每日提供24班次，方便學生上下課並降低機車使用比例。
徐欣瑩強調，公共運輸是關乎民生的重要服務，尤其新竹縣人口快速成長，更需要穩定、便捷、安全的交通支持。她感謝議員吳旭智反映基層需求，並表示將持續在中央替地方爭取更多資源，讓新竹縣的交通建設不落人後。
