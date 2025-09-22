推自治條例、街貓TNVR 許修睿成全國首位獲動保獎議長

新竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲得各界肯定，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，成為全國首位以議長身分獲獎者，展現其在動保領域的專業與領導力。頒獎典禮將於10月3日在立法院紅樓舉行，適逢「世界動物日」前夕，別具意義。

許修睿長期關注動物保護政策，並收養的兩隻受虐犬寶弟、寶妹。2019年時他主導制定並修正「新竹市動物保護自治條例」，增列禁止毒餌等條款，奠定地方動保法制基礎。針對行政執行，他嚴格監督動保教育園區犬舍環境，要求改善積水與餵食不足等問題，並建立清理SOP，推動認養追蹤回報系統與飼主保險補助，確保政策落實。

在公共建設與政策規畫方面，許修睿積極倡議設置寵物殯葬設施、專屬自然葬區與公園寵物專區，並成功推動寵物友善空間認證標章，營造人寵共生的城市環境。他更推展街貓友善照護計畫（TNVR），並延長絕育術後觀察期；另外推動心靈輔助犬培訓，讓收容犬轉化發揮教育及醫療輔助功能。

「動物保護是一項長期工作，需要社會與政策的共同支持」，許修睿謙虛說，這個獎項歸功全體議員，因為議員對於動保議題非常關心，毛小孩才有完善的動保條例得以保障；也感謝市府執行與落實動保政策及民間動保團體協助，未來將持續深化動保政策，打造更優質的人寵共生環境。

新竹市議會指出，本屆共有35位議員參與推薦與報名，最終評選出23位獲獎者，涵蓋12個縣市。其中許修睿以議長身分脫穎而出，充分展現新竹市議會議會對動保的重視與影響力，實至名歸。