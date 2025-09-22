快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

推自治條例、街貓TNVR 許修睿成全國首位獲動保獎議長

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議長許修睿長期關注動物保護政策，並收養的兩隻受虐犬寶弟、寶妹，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，成為全國首位以議長身分獲獎者。記者王駿杰／攝影
新竹市議長許修睿長期關注動物保護政策，並收養的兩隻受虐犬寶弟、寶妹，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，成為全國首位以議長身分獲獎者。記者王駿杰／攝影

新竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲得各界肯定，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，成為全國首位以議長身分獲獎者，展現其在動保領域的專業與領導力。頒獎典禮將於10月3日在立法院紅樓舉行，適逢「世界動物日」前夕，別具意義。

許修睿長期關注動物保護政策，並收養的兩隻受虐犬寶弟、寶妹。2019年時他主導制定並修正「新竹市動物保護自治條例」，增列禁止毒餌等條款，奠定地方動保法制基礎。針對行政執行，他嚴格監督動保教育園區犬舍環境，要求改善積水與餵食不足等問題，並建立清理SOP，推動認養追蹤回報系統與飼主保險補助，確保政策落實。

在公共建設與政策規畫方面，許修睿積極倡議設置寵物殯葬設施、專屬自然葬區與公園寵物專區，並成功推動寵物友善空間認證標章，營造人寵共生的城市環境。他更推展街貓友善照護計畫（TNVR），並延長絕育術後觀察期；另外推動心靈輔助犬培訓，讓收容犬轉化發揮教育及醫療輔助功能。

「動物保護是一項長期工作，需要社會與政策的共同支持」，許修睿謙虛說，這個獎項歸功全體議員，因為議員對於動保議題非常關心，毛小孩才有完善的動保條例得以保障；也感謝市府執行與落實動保政策及民間動保團體協助，未來將持續深化動保政策，打造更優質的人寵共生環境。

新竹市議會指出，本屆共有35位議員參與推薦與報名，最終評選出23位獲獎者，涵蓋12個縣市。其中許修睿以議長身分脫穎而出，充分展現新竹市議會議會對動保的重視與影響力，實至名歸。

本獎項由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會共同主辦，並特別選於「世界動物日100週年」前夕舉行，以彰顯推動動保的國際意義。

新竹市議長許修睿主祭「2025浪愛傳遞毛孩中元普渡祈福法會」活動。記者王駿杰／攝影
新竹市議長許修睿主祭「2025浪愛傳遞毛孩中元普渡祈福法會」活動。記者王駿杰／攝影
新竹市議長許修睿主祭「2025浪愛傳遞毛孩中元普渡祈福法會」活動。記者王駿杰／攝影
新竹市議長許修睿主祭「2025浪愛傳遞毛孩中元普渡祈福法會」活動。記者王駿杰／攝影

動物 新竹 議員

延伸閱讀

豐原市區半夜狗群逛街眾人驚 動保處：若有飼主最高罰1萬5千

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

南投擬動物保護自治條例 動保團體盼禁用山豬吊

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附近設攤販區

相關新聞

推自治條例、街貓TNVR 許修睿成全國首位獲動保獎議長

新竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲得各界肯定，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢...

山腳消防分隊強化學童防災意識 四大體驗站傳授自保技能

山腳分隊於今日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」。圖：消防局提供 校園新學期拉開序幕，為提升國小學童防災意識及應變能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊於今（22）日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活

新竹市府社會處實習生蔡伊甯 以正向樂觀態度跨越身體限制

新竹市政府社會處每年皆安排社工實習，今年迎來了一位特別的實習生「蔡伊甯」。她雖是腦性麻痺患者，卻懷抱熱忱服務的心，以自身...

觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道，是區內人氣步道，適合老、少健行，因步道老舊且有部分毀損，雪管處為完成步道整體修繕工作...

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供 桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽

300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

新竹縣竹北市公所10月將舉辦文化祭，除迎請白沙屯媽祖贊境外，今再宣布邀請東南亞規模最大、歷史最悠久，同時為全台三大土地公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。