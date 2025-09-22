山腳分隊於今日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」。圖：消防局提供

校園新學期拉開序幕，為提升國小學童防災意識及應變能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊於今（22）日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」，透過多元闖關設計，讓學童們在遊樂的同時，學習多樣的防災知識與自我保護的技能，猶如化身消防小尖兵。

學童們在遊樂的同時，學習多樣的防災知識與自我保護的技能。圖：消防局提供

此次活動設計四大主題體驗站。「地震專家」讓學童認識地震緊急避難包的用途與必要性，透過地震體驗車的搭配，教導「趴下、掩護、穩住」的避難技巧，讓小朋友親身體驗並學習正確的防震知識。「救護專家」指導學童如何辨識緊急狀況、撥打119，並實際施作心肺復甦術和自動體外心臟去顫器。「風火專家」透過模型屋模擬煙流，教導學童了解正確的逃生方向與住宅用火災警報器的重要性。最後一項「應變專家」則設置濃煙體驗屋，藉由模擬火災濃煙，讓學童體驗在濃煙環境下如何正確低姿勢逃生，同時示範衣物著火時應採取的緊急自救措施。

第三大隊表示，希望藉由寓教於樂的消防體驗，讓孩子們在遊樂中學習、理解防災意識的重要性，並透過實作與模擬演練，學習地震、火災等突發狀況下的應變與自保能力。期待防火、火災知識能向下扎根，降低意外事故的發生與傷亡風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山腳消防分隊強化學童防災意識 四大體驗站傳授自保技能