快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

聽新聞
0:00 / 0:00

山腳消防分隊強化學童防災意識 四大體驗站傳授自保技能

桃園電子報／ 桃園電子報

1204280 0
山腳分隊於今日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」。圖：消防局提供

校園新學期拉開序幕，為提升國小學童防災意識及應變能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊於今（22）日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」，透過多元闖關設計，讓學童們在遊樂的同時，學習多樣的防災知識與自我保護的技能，猶如化身消防小尖兵。

1204283 0
學童們在遊樂的同時，學習多樣的防災知識與自我保護的技能。圖：消防局提供

此次活動設計四大主題體驗站。「地震專家」讓學童認識地震緊急避難包的用途與必要性，透過地震體驗車的搭配，教導「趴下、掩護、穩住」的避難技巧，讓小朋友親身體驗並學習正確的防震知識。「救護專家」指導學童如何辨識緊急狀況、撥打119，並實際施作心肺復甦術和自動體外心臟去顫器。「風火專家」透過模型屋模擬煙流，教導學童了解正確的逃生方向與住宅用火災警報器的重要性。最後一項「應變專家」則設置濃煙體驗屋，藉由模擬火災濃煙，讓學童體驗在濃煙環境下如何正確低姿勢逃生，同時示範衣物著火時應採取的緊急自救措施。

第三大隊表示，希望藉由寓教於樂的消防體驗，讓孩子們在遊樂中學習、理解防災意識的重要性，並透過實作與模擬演練，學習地震、火災等突發狀況下的應變與自保能力。期待防火、火災知識能向下扎根，降低意外事故的發生與傷亡風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山腳消防分隊強化學童防災意識 四大體驗站傳授自保技能

延伸閱讀：

  1. 少年警察隊前進校園宣導反毒反詐「知識就是最好的保護盾」
  2. 平鎮民宅凌晨竄惡火！這東西大響救全家一命

地震 火災 意識

延伸閱讀

黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

演訓任務悍馬車起火 軍方、消防局聯合調查中

《鬼滅之刃》現身桃消富岡分隊！消防家庭日熱鬧同樂推防災

台南永康鬧區住宅竄濃煙！女子2樓求援被救出 20分鐘撲滅火勢

相關新聞

300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

新竹縣竹北市公所10月將舉辦文化祭，除迎請白沙屯媽祖贊境外，今再宣布邀請東南亞規模最大、歷史最悠久，同時為全台三大土地公...

推自治條例、街貓TNVR 許修睿成全國首位獲動保獎議長

新竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲得各界肯定，今年更榮獲「全國縣市議員動物保護貢...

山腳消防分隊強化學童防災意識 四大體驗站傳授自保技能

山腳分隊於今日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活動」。圖：消防局提供 校園新學期拉開序幕，為提升國小學童防災意識及應變能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊於今（22）日前往山腳國小舉辦「小小消防營體驗活

新竹市府社會處實習生蔡伊甯 以正向樂觀態度跨越身體限制

新竹市政府社會處每年皆安排社工實習，今年迎來了一位特別的實習生「蔡伊甯」。她雖是腦性麻痺患者，卻懷抱熱忱服務的心，以自身...

觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道，是區內人氣步道，適合老、少健行，因步道老舊且有部分毀損，雪管處為完成步道整體修繕工作...

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供 桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。