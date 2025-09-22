新竹市府社會處實習生蔡伊甯 以正向樂觀態度跨越身體限制

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
實習生蔡伊甯訪視時陪伴兒少，同步觀察兒少發展狀況。圖／新竹市府提供
實習生蔡伊甯訪視時陪伴兒少，同步觀察兒少發展狀況。圖／新竹市府提供

新竹市政府社會處每年皆安排社工實習，今年迎來了一位特別的實習生「蔡伊甯」。她雖是腦性麻痺患者，卻懷抱熱忱服務的心，以自身的專業與熱情，在實習過程中展現亮眼表現。

她協助文書作業、個案研討會議及青春專案等行政工作，更親自投入社工訪視、社區宣導及青少年培力活動，正向樂觀的態度跨越身體限制，展現積極與專業風範，獲得社會處同事與服務對象一致肯定。

社會處表分享，東吳大學社會工作學系三年級的蔡伊甯，成長過程中曾因身體限制而遭遇同儕排斥，但在輔導老師的陪伴下逐漸走出陰影，也在師長與同學的支持下，學會調適壓力，面對高中嚴峻的課業挑戰。她在學習路程中深刻感受到他人的協助與溫暖，因此萌生「將感恩化為助人行動」的理念，選擇就讀社會工作學系，並嘗試把自身生命歷程中的成長經驗，實踐於專業服務，分享與鼓舞更多人。

蔡伊甯選讀社會工作學系的初衷，也在實習期間一一化為行動。以自身經驗鼓勵與啟發年輕學子，更在她行動不便時，獲得青少年主動的協助，彼此之間形成真誠的互助支持，讓「陪伴」更顯意義。此外，蔡伊甯也從實習初期的觀察者角色，逐步累積經驗，並能獨立完成社福宣導，充分展現出自信與成長。

蔡伊甯的成長歷程同樣令人動容。社會處說，她曾參加「逆境智商達人競賽」、代表學校角逐總統教育獎，更在全校運動會上擔任運動員宣誓代表；大學時期則受邀至台北廣播電台錄製「在青春的週記裡」，分享生命故事與堅持。這些經歷不僅是她對自我的挑戰，更展現出積極向上的生命態度與不斷突破自我的精神。

實習生蔡伊甯至海濱里進行社福宣導。圖／新竹市府提供
實習生蔡伊甯至海濱里進行社福宣導。圖／新竹市府提供

