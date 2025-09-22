觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道，是區內人氣步道，適合老、少健行，因步道老舊且有部分毀損，雪管處為完成步道整體修繕工作，接續辦理雲霧步道整修工程第四期，將自10月1日起至明年2月13日止，施工期間全線封閉，前往鄰近景點遊客請改由大鹿林道本線通行。

雲霧步道全長約848公尺，因沿途設置3處賞景平台不只可遠眺雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也能近看霧、榛山、鹿場大山山景，為感受雲霧輕嵐的最佳景點。

雪管處表示，雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致木棧、鋪面、護欄及基礎梁柱等有局部損壞與老舊情形，經雪管處委託專業廠商評估，基礎結構為木材樑柱結構，柱體直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全，故辦理整修作業。

遊客於雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道本線，如有相關問題，請洽詢雪管處觀霧管理站037-276300。