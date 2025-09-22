楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供

桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與；有鑑於詐欺案件層出不窮，外籍移工更淪為詐欺車手及人頭帳戶導致追查不易，楊梅警分局防治組組長吳黨元、幼獅派出所警員李雅斐等利用移工比賽中場休息時間，於現場向外籍移工進行反詐識詐、交通安全及人口販運等犯罪預防宣導。為避免移工朋友們聽不懂中文，現場還有泰籍通譯以麥克風中、泰文進行宣導，移工們專心聆聽，現場互動熱絡。

警方利用移工比賽中場休息時間，於現場向外籍移工進行反詐識詐、交通安全及人口販運等犯罪預防宣導。圖：警方提供

李雅斐向移工說明，近年發現不少外籍移工入境後遭詐團利用成為車手，也有不肖人士利用移工離境前，收購銀行帳號當人頭帳戶。因此提醒移工切勿將個人銀行帳戶交由他人使用，也不要參與不明金流操作，以免觸犯法律。一旦成為詐騙車手或協助轉移款項，不僅可能面臨刑事處罰，還會影響在臺工作資格與生活安全。

現場泰籍通譯也特別用母語喊話，「切勿為小利販售或出借帳戶，以免成為詐騙集團人頭戶觸法。」，另外為響應114年交通安全月活動，警方配合通譯人員的協助，提醒移工騎乘微型電動二輪車代步應注意行車安全、減慢速度，以保障自身與其他用路人的安全。

楊梅分局表示，期望透過此次宣導，讓外籍移工更了解台灣法令規範，避免捲入詐騙或人口販運案件，並提升交通安全意識，共同營造安全、友善的生活與工作環境，同時也感謝幼獅工業區企業配合，將持續走入轄內公司行號加強宣導，落實犯罪預防工作。

