快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

S 76406960 0
此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供

桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與；有鑑於詐欺案件層出不窮，外籍移工更淪為詐欺車手及人頭帳戶導致追查不易，楊梅警分局防治組組長吳黨元、幼獅派出所警員李雅斐等利用移工比賽中場休息時間，於現場向外籍移工進行反詐識詐、交通安全及人口販運等犯罪預防宣導。為避免移工朋友們聽不懂中文，現場還有泰籍通譯以麥克風中、泰文進行宣導，移工們專心聆聽，現場互動熱絡。

S 76406962 0
警方利用移工比賽中場休息時間，於現場向外籍移工進行反詐識詐、交通安全及人口販運等犯罪預防宣導。圖：警方提供

李雅斐向移工說明，近年發現不少外籍移工入境後遭詐團利用成為車手，也有不肖人士利用移工離境前，收購銀行帳號當人頭帳戶。因此提醒移工切勿將個人銀行帳戶交由他人使用，也不要參與不明金流操作，以免觸犯法律。一旦成為詐騙車手或協助轉移款項，不僅可能面臨刑事處罰，還會影響在臺工作資格與生活安全。

現場泰籍通譯也特別用母語喊話，「切勿為小利販售或出借帳戶，以免成為詐騙集團人頭戶觸法。」，另外為響應114年交通安全月活動，警方配合通譯人員的協助，提醒移工騎乘微型電動二輪車代步應注意行車安全、減慢速度，以保障自身與其他用路人的安全。

楊梅分局表示，期望透過此次宣導，讓外籍移工更了解台灣法令規範，避免捲入詐騙或人口販運案件，並提升交通安全意識，共同營造安全、友善的生活與工作環境，同時也感謝幼獅工業區企業配合，將持續走入轄內公司行號加強宣導，落實犯罪預防工作。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

延伸閱讀：

  1. 桃園捷運綠線延伸大溪再推進 力拚年底送交通部續審
  2. 張善政感謝土木技師公會鼎力相助 提升桃市公共工程品質

移工 帳戶 詐騙集團

延伸閱讀

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

康和證券推廣反詐打詐 反制破解常用詐騙話術

移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

愛與感恩移民共融大會 桃警向移工交通宣導7000人響應

相關新聞

300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

新竹縣竹北市公所10月將舉辦文化祭，除迎請白沙屯媽祖贊境外，今再宣布邀請東南亞規模最大、歷史最悠久，同時為全台三大土地公...

新竹市府社會處實習生蔡伊甯 以正向樂觀態度跨越身體限制

新竹市政府社會處每年皆安排社工實習，今年迎來了一位特別的實習生「蔡伊甯」。她雖是腦性麻痺患者，卻懷抱熱忱服務的心，以自身...

觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道，是區內人氣步道，適合老、少健行，因步道老舊且有部分毀損，雪管處為完成步道整體修繕工作...

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供 桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽

苗栗巿西山垃圾場疑復燃起火 下風處新川里民抱怨空氣很臭

苗栗市西山垃圾場9月2日才起火，同一區域今天清晨隔了20天疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新...

星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。