300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

新竹縣竹北市公所10月將舉辦文化祭，除迎請白沙屯媽祖贊境外，今再宣布邀請東南亞規模最大、歷史最悠久，同時為全台三大土地公廟之一的屏東車城福安宮「開基土地公祖」蒞臨，屆時將與白沙屯媽祖及竹北在地信仰形成「三聖賜福」的超夢幻聯動，祈願市民平安。

竹北市長鄭朝方指出，竹北是一座年輕的新興城市，建設快速推展，再加上土地公被視為最貼近民眾的守護神，如同地方的里長守護家園，因此特別邀請香火鼎盛的車城福安宮土地公祖為竹北賜福。

竹北市民代表會主席同時也是竹北天后宮主委林啟賢表示，城市在高度開發的同時，也需要正向的文化與信帶來社會的穩定與安詳。相信車城土地公祖的到來，也能將南部最熱情的人情味帶入竹北，以宗教文化凝聚人心。

福安宮指出，此次福德正神首度在官方邀請下來到竹北，並依循福德正神旨意出轎贊境，這是三百多年來第一次以神轎方式出門贊境，並安排有「鑽轎」活動，是福德正神土地公祖送給竹北信眾的見面禮。

竹北市公所將於10月10日舉辦文化祭，活動首日由在地土地公打頭陣，以「巡庄」及「報馬仔」的方式至崇義里、東海里，下午與屏東車城福安宮開基土地公祖會合後，一同步行至市公所及主壇，土地公祖將陪伴市民至文化祭結束。

10月11日至12日則由竹北天后宮媽祖攜手白沙屯媽祖接續展開遶境，展開連續3天的祈福盛事。市公所也貼心準備8處香燈腳休憩點，遍及市區各地，包括天后宮前公園、竹仁里集會所、竹北里集會所暨活動中心、福德里集會所、中斗崙集會所一、二樓、竹北火車站後方空地、竹北市公所前空地及主壇前廣場，讓信眾在參與過程中能夠安心休憩。