富岡分隊於今日下午15時舉辦一場別開生面的消防家庭日活動。圖：消防局提供

桃園市消防局第二大隊富岡分隊於今（21）日下午15時舉辦一場別開生面的消防家庭日活動，邀請人氣動漫《鬼滅之刃》Cosplay角色扮演團體到分隊進行「朝聖之旅」，特別在921國家防災日結合消防義消親友們參訪消防隊，同時讓動漫角色富岡義勇與撞名富岡義勇消防人員們共同交流防災與急救。此次活動結合防災教育、義消招募與親子同樂，吸引富岡消防、富岡義消、寶眷及動漫愛好者熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

人氣動漫《鬼滅之刃》Cosplay角色扮演團體到分隊進行「朝聖之旅」。圖：消防局提供

活動規劃五大亮點，緊急救援宣導由分隊長黃稟雄及消防人員帶領Coser團體及市民朋友，進行CPR、AED及哈姆立克急救教學，提升民眾急救知識，並現場透過火災原因跡證進行案例分享，談到居家用火用電安全及推廣住宅用火災警報器務必要裝好裝滿，延伸到「小火快跑、濃煙關門」等避難逃生知識，共同練習地震來臨時的「趴下、掩護、穩住」；孩童也換上小小消防衣，駕駛小小消防車，並與強大的動漫角色合影留念，同時體驗繩索斜降，寓教於樂。還有趣味「水柱」射水活動，增添互動與樂趣。最後也於分隊前大合影，共同留下珍貴畫面。

富岡分隊指出，此次活動不僅推廣防災知識，強化親子防災觀念，更藉由動漫團體的加入，拉近年輕族群與消防的距離，達到創新宣導效果。第二大隊則表示，消防工作需要社會各界支持，透過多元活動展現消防專業，也希望更多年輕人能加入義消行列，一同守護社區安全。

桃園市議員鄭淑方肯定此次結合動漫與消防的創意宣導，強調「寓教於樂是最有效的防災方式」，她也鼓勵家長帶著孩子參與消防家庭日，將安全知識融入生活。現場除了設置CPR+AED便利學習站，還提供住宅用火災警報器申請資訊，提醒民眾「裝好裝滿」守護家庭安全。活動訊息同步於富岡分隊粉絲專頁公告，吸引許多民眾前來參與，共同度過難忘的一天。

本文章來自《桃園電子報》。原文：《鬼滅之刃》現身桃消富岡分隊！消防家庭日熱鬧同樂推防災