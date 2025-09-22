快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

《鬼滅之刃》現身桃消富岡分隊！消防家庭日熱鬧同樂推防災

桃園電子報／ 桃園電子報

LINE ALBUM 2025922 250921 96
富岡分隊於今日下午15時舉辦一場別開生面的消防家庭日活動。圖：消防局提供

桃園市消防局第二大隊富岡分隊於今（21）日下午15時舉辦一場別開生面的消防家庭日活動，邀請人氣動漫《鬼滅之刃》Cosplay角色扮演團體到分隊進行「朝聖之旅」，特別在921國家防災日結合消防義消親友們參訪消防隊，同時讓動漫角色富岡義勇與撞名富岡義勇消防人員們共同交流防災與急救。此次活動結合防災教育、義消招募與親子同樂，吸引富岡消防、富岡義消、寶眷及動漫愛好者熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

LINE ALBUM 2025922 250921 94
人氣動漫《鬼滅之刃》Cosplay角色扮演團體到分隊進行「朝聖之旅」。圖：消防局提供

活動規劃五大亮點，緊急救援宣導由分隊長黃稟雄及消防人員帶領Coser團體及市民朋友，進行CPR、AED及哈姆立克急救教學，提升民眾急救知識，並現場透過火災原因跡證進行案例分享，談到居家用火用電安全及推廣住宅用火災警報器務必要裝好裝滿，延伸到「小火快跑、濃煙關門」等避難逃生知識，共同練習地震來臨時的「趴下、掩護、穩住」；孩童也換上小小消防衣，駕駛小小消防車，並與強大的動漫角色合影留念，同時體驗繩索斜降，寓教於樂。還有趣味「水柱」射水活動，增添互動與樂趣。最後也於分隊前大合影，共同留下珍貴畫面。

富岡分隊指出，此次活動不僅推廣防災知識，強化親子防災觀念，更藉由動漫團體的加入，拉近年輕族群與消防的距離，達到創新宣導效果。第二大隊則表示，消防工作需要社會各界支持，透過多元活動展現消防專業，也希望更多年輕人能加入義消行列，一同守護社區安全。

桃園市議員鄭淑方肯定此次結合動漫與消防的創意宣導，強調「寓教於樂是最有效的防災方式」，她也鼓勵家長帶著孩子參與消防家庭日，將安全知識融入生活。現場除了設置CPR+AED便利學習站，還提供住宅用火災警報器申請資訊，提醒民眾「裝好裝滿」守護家庭安全。活動訊息同步於富岡分隊粉絲專頁公告，吸引許多民眾前來參與，共同度過難忘的一天。

本文章來自《桃園電子報》。原文：《鬼滅之刃》現身桃消富岡分隊！消防家庭日熱鬧同樂推防災

延伸閱讀：

  1. 【有片】龜山勞斯萊斯突偏移撞飛騎士 網：是在開什麼？
  2. 公車拋錨路中央 桃警聯手熱心民眾齊力排除事故

桃園 火災 鬼滅之刃

延伸閱讀

影／台南中西區住宅公寓火警...2樓婦人成焦屍 消防救出6住戶

影／台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

影／國道4號疑駕駛自撞釀火燒車 消防急搶救、目前交通中斷

花蓮南區一連2起山難 一人遭蜂螫、一人身體不適消防救下山

相關新聞

300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

新竹縣竹北市公所10月將舉辦文化祭，除迎請白沙屯媽祖贊境外，今再宣布邀請東南亞規模最大、歷史最悠久，同時為全台三大土地公...

新竹市府社會處實習生蔡伊甯 以正向樂觀態度跨越身體限制

新竹市政府社會處每年皆安排社工實習，今年迎來了一位特別的實習生「蔡伊甯」。她雖是腦性麻痺患者，卻懷抱熱忱服務的心，以自身...

觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道，是區內人氣步道，適合老、少健行，因步道老舊且有部分毀損，雪管處為完成步道整體修繕工作...

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

此次藤球比賽共有6支隊伍參賽，吸引了近300多名移工參與。圖：警方提供 桃園市幼獅工業區內福隆硬鉻工業等公司泰籍移工於昨(21)日在產業園區球場舉辦「泰國藤球友誼賽」活動，此次藤球比賽共有6支隊伍參賽

苗栗巿西山垃圾場疑復燃起火 下風處新川里民抱怨空氣很臭

苗栗市西山垃圾場9月2日才起火，同一區域今天清晨隔了20天疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新...

星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。