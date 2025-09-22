苗栗巿西山垃圾場疑復燃起火 下風處新川里民抱怨空氣很臭

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市西山垃圾場今天清晨疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新川里一帶。記者范榮達／攝影
苗栗市西山垃圾場今天清晨疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新川里一帶。記者范榮達／攝影

苗栗市西山垃圾場9月2日才起火，同一區域今天清晨隔了20天疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新川里一帶，部分民眾抱怨空氣很臭。

西山垃圾掩埋場堆置廢家具、樹枝區域，今年9月2日又燒了半天，未料，今天清晨5點50多分值班人員又發現同一區域冒出黑煙，竄出零星明火趕緊通報，並打119支援灌救，垃圾場又燒了，有民眾抱怨空氣很臭。

縣政府消防局調派4輛消防車布設水線，配合公所清潔隊1輛挖土機一邊開挖、一邊灌水，公所初步研判強烈颱風樺加沙來襲前夕，昨天高溫悶熱，9月2日悶燒的餘燼復燃，加上今天風大，滅火不容易，下風處民眾要注意空氣品質，縣府環保局提醒居民注意。

西山垃圾場頻傳火災，公所疲於奔命，喊話縣府、中央相關單位重視，早日啟動改善活化計畫，公所指出，垃圾場1970年左右啟用，面積10.83公頃，早期掩埋大批垃圾，其中，廢家具、樹木暫置區市公所雖已停止堆置，仍是高風險區。

暫置區前年11月20日大火延燒5天，去年7月7日又燒了6天半，活化計畫有急迫性，預計開挖28萬立方公尺，全案環保局今年6月向環境部環境管理署申請，補充調查經費補助，待確認深度、垃圾組成後，再進一步規畫。

苗栗市西山垃圾場今天清晨疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新川里一帶。記者范榮達／攝影
苗栗市西山垃圾場今天清晨疑復燃，市公所調派挖土機配合消防人員滅火，產生煙霧飄向下風處新川里一帶。記者范榮達／攝影

