桃苗山區頻落石 居民上路步步驚魂

極端氣候，偏鄉交通安全備受考驗。苗栗縣苗62線2年4起落石砸中人車，桃園台7線去年迄今6起落石坍方，居民行經膽戰心驚。苗縣府2021年起爭取中央改善苗62線，今年總算納入審議，但鄰近的苗62-1又有落石砸死2人，民代嘆「一條安全回家的路，有這麼難嗎？」

苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，也是溫泉區遊客主要進出道路，但落石迭有所聞。警方統計，前年8月至今4起邊坡落石擊中7車，造成1死8傷，恐還有更多未報警自認倒楣的黑數。

林姓廚師2022年3月24日下午4時50分開車途經苗62線6公里，車子遭落石擊中，而同一地點當天下午1時15分也發生落石，造成遊覽車1名乘客受傷；林姓廚師認為縣府沒有採取緊急應變措施，有公共設施管理欠缺的責任，造成部分指截影響工作，訴請國家賠償獲賠131萬多元。

開車在苗62線風險高，部落居民膽戰心驚，原住民議員劉美蘭形容是「步步驚魂」，颱風、春雨、梅雨時她更是戒慎恐懼，每次都要先禱告，安全通過後再感謝主，讓她忍不住問「一條安全回家的路，有這麼難嗎？」

苗62線沿著汶水溪南岸建構，一邊是山壁，全長約8.8公里，前段大湖鄉、泰安鄉一帶，落石砸中人車、交通中斷頻傳，縣府坦言長年投入經費執行災害搶修及復建工程，並設預警系統與監測設備，加強巡查頻率，仍無法解決落石致災問題。

縣府指出，苗62線改善計畫2021年起歷經多次修正提報審議後，縣府去年爭取生活圈計畫補助，公路局今年2月同意納入審議，但至今尚未審議。未料，苗62線類似路形的苗62之1線，8月初發生邊坡100公尺高度以上石頭砸中一輛轎車，2人不幸死亡。

縣長鍾東錦說，「人命關天，不能再等下去了」，縣府也評估易落石高風險路段，將改善4個路段約3.12公里，概估工程經費約20億1890元，提報生活圈計畫爭取補助，希望盡快核定，改善苗62線安全。

桃園復興區台7線也有類似困境，每逢颱風、地震來襲，復興區後山部落居民總擔心坍方落石中斷交通。復興區長蘇佐璽說，今年8月21日台7線33公里華榮橋邊坡坍方落石嚴重，交通中斷，建議針對台7線32至35公里邊坡最脆弱路段加強土石預警監控，防大規模災害。