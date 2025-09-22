快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃苗山區頻落石 居民上路步步驚魂

聯合報／ 記者范榮達曾增勳／連線報導
苗62線2.3公里今年5月發生大落石，其中一顆巨石比小貨車還要大，現場怵目驚心。圖／民眾提供
苗62線2.3公里今年5月發生大落石，其中一顆巨石比小貨車還要大，現場怵目驚心。圖／民眾提供

極端氣候，偏鄉交通安全備受考驗。苗栗縣苗62線2年4起落石砸中人車，桃園台7線去年迄今6起落石坍方，居民行經膽戰心驚。苗縣府2021年起爭取中央改善苗62線，今年總算納入審議，但鄰近的苗62-1又有落石砸死2人，民代嘆「一條安全回家的路，有這麼難嗎？」

苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，也是溫泉區遊客主要進出道路，但落石迭有所聞。警方統計，前年8月至今4起邊坡落石擊中7車，造成1死8傷，恐還有更多未報警自認倒楣的黑數。

林姓廚師2022年3月24日下午4時50分開車途經苗62線6公里，車子遭落石擊中，而同一地點當天下午1時15分也發生落石，造成遊覽車1名乘客受傷；林姓廚師認為縣府沒有採取緊急應變措施，有公共設施管理欠缺的責任，造成部分指截影響工作，訴請國家賠償獲賠131萬多元。

開車在苗62線風險高，部落居民膽戰心驚，原住民議員劉美蘭形容是「步步驚魂」，颱風、春雨、梅雨時她更是戒慎恐懼，每次都要先禱告，安全通過後再感謝主，讓她忍不住問「一條安全回家的路，有這麼難嗎？」

苗62線沿著汶水溪南岸建構，一邊是山壁，全長約8.8公里，前段大湖鄉、泰安鄉一帶，落石砸中人車、交通中斷頻傳，縣府坦言長年投入經費執行災害搶修及復建工程，並設預警系統與監測設備，加強巡查頻率，仍無法解決落石致災問題。

縣府指出，苗62線改善計畫2021年起歷經多次修正提報審議後，縣府去年爭取生活圈計畫補助，公路局今年2月同意納入審議，但至今尚未審議。未料，苗62線類似路形的苗62之1線，8月初發生邊坡100公尺高度以上石頭砸中一輛轎車，2人不幸死亡。

縣長鍾東錦說，「人命關天，不能再等下去了」，縣府也評估易落石高風險路段，將改善4個路段約3.12公里，概估工程經費約20億1890元，提報生活圈計畫爭取補助，希望盡快核定，改善苗62線安全。

桃園復興區台7線也有類似困境，每逢颱風、地震來襲，復興區後山部落居民總擔心坍方落石中斷交通。復興區長蘇佐璽說，今年8月21日台7線33公里華榮橋邊坡坍方落石嚴重，交通中斷，建議針對台7線32至35公里邊坡最脆弱路段加強土石預警監控，防大規模災害。

延伸閱讀

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人

賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

相關新聞

星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻...

資收場頻發生火災 桃園擬納高風險管制

桃園市今年資源回收場與廢棄物處理機構火警頻傳，今年迄今9件，是前2年的9倍之多。由於桃園市先前將工廠與倉儲納管為高風險場...

民代籲落實公托加倍 竹市：積極盤點布建

新竹市近年移入人口多，托育需求隨之增加，但審計室查核發現，竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差是全國最高，公、私托據點...

桃苗山區頻落石 居民上路步步驚魂

極端氣候，偏鄉交通安全備受考驗。苗栗縣苗62線2年4起落石砸中人車，桃園台7線去年迄今6起落石坍方，居民行經膽戰心驚。苗...

桃園龍潭石門消防分隊明年動工 爭取黃金救援、強化救災能量

桃園市龍潭區幅員遼闊、人口持續成長，目前卻僅有龍潭與高平2大消防分隊，面對中科院、大石門、大三林等重要機關與熱門景點，現...

防桃園棋牌社「掛羊頭賣狗肉」 建物使用類提升至D1要消防安檢

桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，針對飲酒店業、按摩業、棋牌社等加強把關。不過仍有許多業者「掛羊頭賣狗肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。