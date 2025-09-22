快訊

民代籲落實公托加倍 竹市：積極盤點布建

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市審計室報告點出，竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差全國最高，市府回應，已積極布建公托資源，將持續盤點增加。圖／竹市府提供
新竹市近年移入人口多，托育需求隨之增加，但審計室查核發現，竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差是全國最高，公、私托據點比率也居全國最低，民代籲市府公托加倍。竹市府回應，近年已積極布建公托資源，並持續盤點可用空間增設。

審計室報告指出，截至去年7月底止，竹市0至2歲幼兒人口計6353人，公共托育服務據點僅3家，各里別至最近公共托育服務據點距離平均為2.4公里，最遠與最近距離兩者差距達26倍餘。

不僅如此，竹市0至2歲幼兒人數與公共托育服務核定收托人數比為129.65，供需落差為全國最高，且新竹市公共托育服務據點與私立托育中心家數比率為全國最低，無法滿足家庭需求。

市議員廖子齊說，新竹市自詡為「兒童城市」，2023年也曾在議會承諾「公托加倍」，但迄今仍停留在「1區1公托」，許多家長抽不到公托，只能送去昂貴的私托或保母。她要求市府正視，勿讓「0到6歲市府養」淪為口號，要落實公托加倍，把數字轉換成具體托育據點。

市府社會處回應，市府近2年積極布建公托資源，截至目前已規畫9處公托據點，關東市場2樓、兒家館、竹蓮段及赤土崎多功能館等都在推進，2026年起陸續完工，未來全數營運後，預計可增加收托約495名0到2歲嬰幼兒。市府也會持續盤點公有空間，及爭取公益回饋空間增加公托資源。

