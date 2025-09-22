快訊

資收場頻發生火災 桃園擬納高風險管制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今年6月間發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，從凌晨燒到白天才撲滅。圖／讀者提供
桃園市今年資源回收場與廢棄物處理機構火警頻傳，今年迄今9件，是前2年的9倍之多。由於桃園市先前將工廠與倉儲納管為高風險場所後，今年火災比去年少了25%，環保局研議年底前也將資收場列為第2批管制對象，要求定期申報易燃物數量、防災方案，減少災害。

桃園過去發生新屋保齡球館、美福倉儲大火等多起重大火災，市府透過大數據檢討、修正火災預防自治條例，首度納管危險化學品、爆裂物先驅化學物質、低溫冷凍倉儲等高風險場所，要求業者加強防火措施設備與防火區劃等，未改善者將依法優先拆除。

據統計，首批納管的992家高風險場所逾8成完成防災改善；經發局列管工廠危險品有213家不符防災改善方案，持續輔導改善中；消防局發現8家疑似違建地下工廠有危險物品未提消防設施申報；勞動局發現有34家業者未具備使用防爆性能的構造，限期改善中，逾期將處分。

除了鎖定工廠與倉儲強化防災，桃園市下個目標將鎖定資源回收場與廢棄物處理機構。

據消防局統計，桃園市回收場火警2020年、2021年各5件，2022年至2024年僅1件，今年截至9月已有9件，案量大增；6月的蘆竹資收場火警，還延燒至國道2號外邊坡，嚴重影響環境與行車安全。

環保局長顏己喨說，市府規畫年底前公告254家業者納入第2批高風險管制對象，其中堆置大量可燃物質的資源回收場為大宗，處理各類回收物或有害物質的公、民營廢棄物處理機構也納入管制。

對此，議員楊朝偉樂見市府擴大管制對象，但建議進一步評估將物流中心、木材加工場等場所納入管理，議員彭俊豪也建議，對多次發生大火的垃圾掩埋場應有更完善規範、加強跨局處聯合稽查。

環保局指出，第2批高風險場所管制措施包括要求必須定期提報防災方案、使用防爆設備、設置火警探測器，並須每月申報場內儲存易燃性物質數量；環保局與消防、經發、勞檢、建管、地政等局處也會共同成立火災預防推動小組，同時實施跨單位聯合稽查與輔導，從源頭強化管理。

