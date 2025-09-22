快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

聯合報／ 本報記者郭政芬

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻難以追查的「隱形異味」，不僅侵擾居民生活，更共同指向了失能的環境治理。

新豐掩埋場堪稱是全台最大的垃圾山，5年內高達85次的火警，多由沼氣自燃，讓周遭居民連在家中開窗透氣都成為奢望，9月甚至2度起火，里長一語道破困境：「縣府失職，誰來罰？」

新竹垃圾山的形成，正源於失衡的垃圾處理系統：焚化爐老舊效能低落、處理量能被利潤更高的事業廢棄物排擠及跨縣市合作效果不彰；居民不僅被迫與惡臭為鄰，還得面臨垃圾山不斷自燃，癥結點並非單純高溫沼氣，而是垃圾暫置過量、覆土工程延宕，頻繁的灌救滅火，已讓居民深惡痛絕。

與此同時，竹北市民還生活在另一種空汙恐懼中。今年8月下旬起，不明的化學異味在夜間反覆出現，縣府追查未果，9月起緊急請環境部出動有機化合物監測車，近月展開第2波監測，這也反映隱形空汙「間歇出現、難以定錨」，民眾感受強烈，卻欠缺科學佐證，焦慮感因資訊落差不斷放大。

然而，在這輛高科技監測車進駐竹北的1周內，大範圍異味事件便「巧合」地消失了。陳情民怨看似能暫時消退，但迄今汙染源頭仍不明，實則更引人焦慮，擔心只要監測車一到，不肖廠商就暫停排放，待風頭過去，惱人惡臭恐怕再度上演。

新竹縣正面臨「看得見的濃煙」與「抓不到的異味」雙重危機，儘管縣府訂出2026年底前妥善處理裸露垃圾，且5年內去化目標，但竹縣人口逐年激增、不斷產出新垃圾，源頭減量才能治本，包含落實生產者延伸責任、擴大回收細分類與處理、加速跨縣市合作去化，還要建立居民監督機制。

針對隱形空汙，縣府也應跨局處整合稽查資源與完整追蹤機制，除了以大數據即時建立異味地圖，也要強化比對與分析鄰近工廠落點與風向，揪出可疑汙染源，在在考驗政府的應變與專業能力。

延伸閱讀

賴總統與竹縣黨公職座談 地方提台一線替代道路與大新竹高中量能問題

竹縣新豐掩埋場又失火了！在地居民無奈：縣府失職誰來罰？

竹縣焚化爐公聽會 公會促縣內清運業者優先 在地盼清光新豐掩埋場垃圾

中央大學建立PM2.5成分時空模型 有助空汙治理與公衛健康

相關新聞

星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻...

資收場頻發生火災 桃園擬納高風險管制

桃園市今年資源回收場與廢棄物處理機構火警頻傳，今年迄今9件，是前2年的9倍之多。由於桃園市先前將工廠與倉儲納管為高風險場...

民代籲落實公托加倍 竹市：積極盤點布建

新竹市近年移入人口多，托育需求隨之增加，但審計室查核發現，竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差是全國最高，公、私托據點...

桃苗山區頻落石 居民上路步步驚魂

極端氣候，偏鄉交通安全備受考驗。苗栗縣苗62線2年4起落石砸中人車，桃園台7線去年迄今6起落石坍方，居民行經膽戰心驚。苗...

桃園龍潭石門消防分隊明年動工 爭取黃金救援、強化救災能量

桃園市龍潭區幅員遼闊、人口持續成長，目前卻僅有龍潭與高平2大消防分隊，面對中科院、大石門、大三林等重要機關與熱門景點，現...

防桃園棋牌社「掛羊頭賣狗肉」 建物使用類提升至D1要消防安檢

桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，針對飲酒店業、按摩業、棋牌社等加強把關。不過仍有許多業者「掛羊頭賣狗肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。