星期評論／竹縣雙重空汙難解 凸顯環境治理失調

新竹縣近期正被雙重空汙警報籠罩：一座是新豐掩埋場屢次悶燒、噴出惡臭濃煙的「垃圾火山」，另一股則是竹北市入夜後反覆出現，卻難以追查的「隱形異味」，不僅侵擾居民生活，更共同指向了失能的環境治理。

新豐掩埋場堪稱是全台最大的垃圾山，5年內高達85次的火警，多由沼氣自燃，讓周遭居民連在家中開窗透氣都成為奢望，9月甚至2度起火，里長一語道破困境：「縣府失職，誰來罰？」

新竹垃圾山的形成，正源於失衡的垃圾處理系統：焚化爐老舊效能低落、處理量能被利潤更高的事業廢棄物排擠及跨縣市合作效果不彰；居民不僅被迫與惡臭為鄰，還得面臨垃圾山不斷自燃，癥結點並非單純高溫沼氣，而是垃圾暫置過量、覆土工程延宕，頻繁的灌救滅火，已讓居民深惡痛絕。

與此同時，竹北市民還生活在另一種空汙恐懼中。今年8月下旬起，不明的化學異味在夜間反覆出現，縣府追查未果，9月起緊急請環境部出動有機化合物監測車，近月展開第2波監測，這也反映隱形空汙「間歇出現、難以定錨」，民眾感受強烈，卻欠缺科學佐證，焦慮感因資訊落差不斷放大。

然而，在這輛高科技監測車進駐竹北的1周內，大範圍異味事件便「巧合」地消失了。陳情民怨看似能暫時消退，但迄今汙染源頭仍不明，實則更引人焦慮，擔心只要監測車一到，不肖廠商就暫停排放，待風頭過去，惱人惡臭恐怕再度上演。

新竹縣正面臨「看得見的濃煙」與「抓不到的異味」雙重危機，儘管縣府訂出2026年底前妥善處理裸露垃圾，且5年內去化目標，但竹縣人口逐年激增、不斷產出新垃圾，源頭減量才能治本，包含落實生產者延伸責任、擴大回收細分類與處理、加速跨縣市合作去化，還要建立居民監督機制。

針對隱形空汙，縣府也應跨局處整合稽查資源與完整追蹤機制，除了以大數據即時建立異味地圖，也要強化比對與分析鄰近工廠落點與風向，揪出可疑汙染源，在在考驗政府的應變與專業能力。