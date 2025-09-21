移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

快訊

中央社／ 桃園21日電

在台移工移民共融大會今天在桃園市舉辦，天主教會新竹教區表示，移民與移工已成為台灣社會及地方教會重要夥伴。桃園市副市長蘇俊賓也感謝移工對桃園工業產值翻倍成長的貢獻。

「愛與感恩 希望偕行-在台移工移民共融大會」今天在桃園巨蛋體育館舉辦，吸引來自越南、菲律賓、印尼、泰國的移工及新住民們約4000餘人參加，活動在上午10時許揭開序幕，除點燃「合一聖火」，象徵不同族群在信仰中的彼此尊重及扶持，還安排一連串的多元文化表演與各國移工分享。

天主教會新竹教區主教李克勉致詞表示，廣大移民與移工已成為台灣社會及地方教會的重要夥伴，更是促進健康與富裕台灣的重要推手。天主教會台灣地區主教團今年首次舉辦「移民移工共融大會」，由新竹教區承辦，歷經一年多籌備，今天在桃園巨蛋體育館舉辦感謝教會夥伴、志工及相關單位的投入，期盼移工與移民朋友在身心靈上都能獲得滿滿收穫與祝福。

桃園市副市長蘇俊賓說，台灣有超過81萬名移工，其中近14萬人在桃園生活與工作，近年桃園市的工業產值從新台幣2兆元成長到4兆元，每一項城市發展的背後都有移工朋友的重要貢獻。市府自許為最包容、最開放、最歡迎多元的國際化城市。桃園文化最大的特色就是「多元」，市府的目標就是要讓移工朋友們，都能在桃園找到如同故鄉般的歸屬感。

桃園及龜山警察分局、交通警察大隊除規劃交通維護計畫及把握機會進行各項宣導，交警大隊大隊長李維振表示，移工常見的交通風險多為騎機車未戴安全帽、雙載或超載、夜間穿著深色衣物行走、任意穿越馬路或在下班後疲勞騎車等情形，更呼籲移工對常用的微型電動二輪車騎乘規定要清楚了解，才能保護自己也保護他人。

