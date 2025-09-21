桃園龍潭石門消防分隊明年動工 爭取黃金救援、強化救災能量

桃園市龍潭區幅員遼闊、人口持續成長，目前卻僅有龍潭與高平2大消防分隊，面對中科院、大石門、大三林等重要機關與熱門景點，現有救援範圍量能已捉襟見肘。經過地方爭取，未來將由桃園市政府採代拆代建方式，使用北水局車庫用地，設置石門消防分隊，目前進行細部設計中，預計明年3月開工。

桃園市議員徐玉樹指出，以過去擔任義消親身衝進火場的經驗，深刻體會在救災時，每一秒都攸關生命的使命，一旦此區域發生突發事故，恐錯失消防同仁黃金救援時間；其中大石門地區人流密集，火警、登山意外頻傳，加上有許多關鍵設施，現有的消防隊從接獲報案到抵達現場至少要10多分鐘，消防資源迫切需要補強。

徐玉樹表示，為補足救災空窗，2018年5月3日拜會北水局，並邀請立委呂玉玲協助，促成由桃園市政府採代拆代建方式，未來預計使用舊佳安市場旁約600坪的北水局車庫用地，新設石門消防分隊，該地點位處地區中心點，遇事故能迅速抵達救災，副市長王明鉅也召集相關單位進一步確認推動。

桃園市消防局說明，「石門消防分隊新建工程暨北區水資源分署車庫工程」目前進入細部設計規劃階段，一、二樓將作為車庫與辦公空間，三樓規劃為佳安市民活動中心，預計今年底上網招標、明年3月開工，預計後年9月底完工，未來有望強化龍潭區大石門、大三林地區的救災能量。

石門消防分隊的設計概念則為「山水之間、匯流之處」，因石門橫跨龍潭、大溪及復興三區，因溪水出口處兩岸有雙峰對峙，形狀如石門而得名，石門消防分隊以此由來為發想，融入消防隊員赴湯蹈火、勇往直前的精神，結合地方社區服務機能為一體，打造創新的消防局建築形象。