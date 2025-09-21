防桃園棋牌社「掛羊頭賣狗肉」 建物使用類提升至D1要消防安檢

桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，針對飲酒店業、按摩業、棋牌社等加強把關。不過仍有許多業者「掛羊頭賣狗肉」，以棋牌社之名開麻將館。經發局今表示，近期已公告將作為棋牌社使用的建物使用類組強度提高至D1類組，不僅設立條件更嚴格，也會加強要求消防及公共安全設施。

經發局表示，現行公司行號設立採登記與管理分離制度，立意側重便利經商，卻也衍生登記後營業場所違規使用等問題，目前各地方政府大多針對舞廳業、舞場業、酒吧業、酒家業等9種特定行業、資訊休閒業（俗稱網咖）、電子遊戲場業、成人用品零售店等較高管理強度行業，實施營業場所事前審查機制，核符規定才得營業。

經發局表示，除上述行業，市府另訂定桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點，目前針對飲酒店業、按摩業、從事棋牌社的休閒活動場館業，及其他經市府核定易對公共秩序或善良風俗產生不良影響的行業加強把關，當相關業者進行設立、遷址、新增治安顧慮營業項目等登記時，市府都會進行相關機關審查營業場所，透過強化源頭管理機制，防堵公司、商業變相從事色情、賭博等行為。

經發局表示，以有變相涉賭疑慮且造成不小社會問題的棋牌社為例，市府已透過該要點強化相關權管局處橫向聯繫，近期更公告將作棋牌社使用建物使用類組強度提高至D1類組（供低密度使用人口運動休閒之場所），讓該類場所設立條件變得更嚴格。