資收場火警增多 桃園年底前納第2波高風險管制對象

桃園近年工廠與倉儲火災頻傳，市府去年起納管高風險場所，今年1至7月相關火災件數與去年同期相比減少25%，有望創下10年新低。環保局表示，有鑑於近期資源回收場與廢棄物處理機構火警案件增多，預計年底前也將列為第2批管制對象，強化防災改善方案。

桃園過去發生新屋保齡球館、美福倉儲大火等多起重大火災，市府透過大數據檢討，發現工廠及倉庫火災每年約150件，其中倉儲火災已成常態且居高不下。隨廠房倉儲存放物品日益複雜，救災行動也更困難。

為加強源頭控管，市府去年成立跨局處「防災應變推動小組」，並修正自治條例「火災預防自治條例」，首度納管危險化學品、爆裂物先驅化學物質、低溫冷凍倉儲等高風險場所，要求業者加強防火設備與安全規範，包含堆高、體積等設置限制，並要求增設防火措施與防火區劃，未改善者將依法優先拆除。

據統計，首批納管的992家高風險場所中，已有逾8成完成防災改善；經發局列管工廠危險品有213家不符防災改善方案，持續輔導改善中；消防局發現8家疑似違建地下工廠有危險物品未提消防設施申報；勞動局發現有34家業者未具備使用防爆性能的構造，限期改善中，逾期將處分。

不過除工廠與倉儲，近年資源回收場與廢棄物處理機構也頻傳火警，消防局統計，桃園市今年截至9月已有9起回收場火警，相較2020年、2021年為5件，2022年至2024年僅1件，案件數明顯升高。

環保局長顏己喨表示，市府已規畫年底前公告254家業者納入第2批高風險管制對象，其中堆置大量可燃物質的資源回收場將成最大宗，另處理塑膠、橡膠、紙類及木材的再利用機構，和處理易燃性、反應性或有害混合溶劑及潤滑油的公、民營廢棄物處理機構也都會納入管制。

議員楊朝偉表示，對於市府規畫擴大管制對象樂觀其成，但應進一步評估將物流中心、木材加工場等場所一併納入管理。議員彭俊豪也建議，對多次發生大火的垃圾掩埋場應有更完整的法治規範，加強跨局處聯合稽查，才能降低火災風險。