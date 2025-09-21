愛與感恩移民共融大會 桃警向移工交通宣導4000人響應
為響應天主教會台灣地區主教團主辦的「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」，來自越南、菲律賓、印尼、泰國等地的近4千名移工與新住民今齊聚桃園巨蛋體育館，不僅慶祝「世界移民與難民日」，更關懷在台的移工與新住民，呼籲社會重視其人權。警方同時在維護現場秩序與交通，更結合9月交通安全月主題，積極向移工及新住民宣導「停讓文化」觀念。
今上午8時起，與會民眾陸續抵達桃園巨蛋體育館，氣氛熱鬧，活動於上午10時由「禧年十字架」遊行及「合一聖火」點燃儀式揭開序幕，象徵不同族群間的相互尊重與扶持。接著，一系列多元文化表演和各國移工的見證分享，讓這場大會不僅是信仰的凝聚，更是文化交流與共融的平台。
對此桃園市警察局桃園分局、龜山分局及交通警察大隊，事前多次會勘與協調，縝密規劃交通維護計畫，確保活動從今上午8時至下午4時結束期間，交通皆能井然有序。
為落實9月交通安全月的「車輛慢看停 行人安全行」及「人本交通 停讓文化」主題，桃警特別安排宣導；交通警察大隊長李維振表示，此次活動針對移工分眾宣導，特別提醒常見的交通風險，例如：騎乘機車未戴安全帽、雙載或超載、夜間穿著深色衣物、任意穿越馬路、疲勞駕駛，並針對移工常使用的微型電動二輪車宣導法規，強調務必清楚了解相關騎乘規定，養成遵守交通規則的習慣，呼籲社會大眾一同響應交通安全月，落實「停讓文化」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言