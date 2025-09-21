愛與感恩移民共融大會 桃警向移工交通宣導4000人響應

為響應天主教會台灣地區主教團主辦的「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」，來自越南、菲律賓、印尼、泰國等地的近4千名移工與新住民今齊聚桃園巨蛋體育館，不僅慶祝「世界移民與難民日」，更關懷在台的移工與新住民，呼籲社會重視其人權。警方同時在維護現場秩序與交通，更結合9月交通安全月主題，積極向移工及新住民宣導「停讓文化」觀念。

今上午8時起，與會民眾陸續抵達桃園巨蛋體育館，氣氛熱鬧，活動於上午10時由「禧年十字架」遊行及「合一聖火」點燃儀式揭開序幕，象徵不同族群間的相互尊重與扶持。接著，一系列多元文化表演和各國移工的見證分享，讓這場大會不僅是信仰的凝聚，更是文化交流與共融的平台。

對此桃園市警察局桃園分局、龜山分局及交通警察大隊，事前多次會勘與協調，縝密規劃交通維護計畫，確保活動從今上午8時至下午4時結束期間，交通皆能井然有序。