愛與感恩移民共融大會 桃警向移工交通宣導4000人響應

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」今於桃園巨蛋體育場舉行，警方於現場加強安全維護，並向移工宣導交通安全。記者周嘉茹／翻攝
為響應天主教會台灣地區主教團主辦的「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」，來自越南、菲律賓、印尼、泰國等地的近4千名移工與新住民今齊聚桃園巨蛋體育館，不僅慶祝「世界移民與難民日」，更關懷在台的移工與新住民，呼籲社會重視其人權。警方同時在維護現場秩序與交通，更結合9月交通安全月主題，積極向移工及新住民宣導「停讓文化」觀念。

今上午8時起，與會民眾陸續抵達桃園巨蛋體育館，氣氛熱鬧，活動於上午10時由「禧年十字架」遊行及「合一聖火」點燃儀式揭開序幕，象徵不同族群間的相互尊重與扶持。接著，一系列多元文化表演和各國移工的見證分享，讓這場大會不僅是信仰的凝聚，更是文化交流與共融的平台。

對此桃園市警察局桃園分局、龜山分局及交通警察大隊，事前多次會勘與協調，縝密規劃交通維護計畫，確保活動從今上午8時至下午4時結束期間，交通皆能井然有序。

為落實9月交通安全月的「車輛慢看停 行人安全行」及「人本交通 停讓文化」主題，桃警特別安排宣導；交通警察大隊長李維振表示，此次活動針對移工分眾宣導，特別提醒常見的交通風險，例如：騎乘機車未戴安全帽、雙載或超載、夜間穿著深色衣物、任意穿越馬路、疲勞駕駛，並針對移工常使用的微型電動二輪車宣導法規，強調務必清楚了解相關騎乘規定，養成遵守交通規則的習慣，呼籲社會大眾一同響應交通安全月，落實「停讓文化」。

「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」今於桃園巨蛋體育場舉行，警方於現場加強安全維護，並向移工宣導交通安全。記者周嘉茹／翻攝
移工 桃園 體育館

