苗栗危老建築重建培訓推動師 逾六成案件他們輔導的
苗栗縣半數住宅屋齡逾30年，全國唯二推動危險及老舊建築重建推動師制度的縣市，輔導興建42件，占全部六成以上，危老重建大不易，也成了亮點。
都市危險及老舊建築物加速重建條例2017年施行，容積率時效獎勵將於2027年落日，內政部續推老屋延壽計畫，危老重建推動師經過專業培圳法規解說、結構安全評估、產權及財務規畫、社區溝通與實務經驗案例等，都可以輔導幫助民眾一臂之力。
全國僅有台北市與苗栗縣推動「危老重建推動師」專業培訓制度，縣府於2019年、2020年培訓81名及38名危老重建推動師，目前仍有13人持續續聘，今年再招訓50人。
縣府工商發展處統計，全縣至今核准63件危老建築重建，其中42件由危老重建推動師輔導通過，占66.7%，顯示制度在實務推展上成效顯著，案件分布在頭份市21件，苗栗市19件、竹南鎮13件、公館鄉4件、三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件。
推動師分享成功案例，竹南鎮一案是自用型自地自建，地下1樓地上4樓、建坪198坪老舊建築，重建5樓、267坪；苗栗市商業區土地，容積率350%，危老重建獎勵放寬35%，三合院老舊築建坪167坪，重建10樓472.5坪，危樓轉化為安心宅。
