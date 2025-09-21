苗124線南庄往蓬萊邊坡坍方 南投遊客及居民合力清出一條路

苗栗縣苗124線南庄往蓬萊方向，位在33.5公里處，今天凌晨傳出邊坡坍方，大量土石和樹木滑落的馬路上，阻礙兩線車道的車輛通行，一早有熱心民眾見狀主動拿鏈鋸工具先行清出1線車道；對此，公所已委請開口合約廠商協助處理，警方則在兩側放置安全錐警示來往車輛，小心通行。

南庄鄉代表會副主莊新妹說，凌晨1點多有蓬萊鄉親發現邊坡坍方，交通受阻，一直到天亮後有路過的南投遊客及附近居民，以工具鋸斷樹幹後，熱心合力徒手搬離部分樹枝，勉強清出一條路，現場開放單線雙向通行，呼籲用路人行經該路段應小心慢行，避免發生危險。