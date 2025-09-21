竹市0到2歲供需落差全國最高 市府：積極布建公托資源

新竹市近年移入人口多，托育需求隨之增加，但審計室報告指出，竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差全國最高，公共托育據點數及私立托育中心家數比率，也是全國最低，市議員廖子齊指出，這正是許多家長早就感受到的現實，呼籲落實公托加倍；對此，市府回應，近年積極布建公托資源，將持續盤點增加。

市府社會處表示，市府近2年積極布建公托資源，截至目前已規畫9處的公托據點。其中東區關東市場2樓及北區兒家館等2處均已進行細部規畫設計中；竹蓮段及赤土崎多功能館亦已著手規畫興辦中，相關工程將自2026年起陸續完工。待全數正式營運後，預計可增加收托約495名0到2歲嬰幼兒。並且持續盤點公有空間及爭取公益回饋空間增加公托資源。

審計室報告指出，截至去年7月底止，竹市0至2歲幼兒人口計6353人，公共托育服務據點僅3家，里別至最近公共托育服務據點距離平均為2463公尺，最遠與最近距離兩者差距達26倍餘；另外，東園里等8個里別0至2歲幼兒人口均逾100人，其中龍山里、埔頂里甚至逾 400人，但可近性程度均高於平均值，未於適當距離設置據點。

審計室指出，竹市0至2歲幼兒人數與公共托育服務核定收托人數比為129.65，供需落差為全國最高；且全國各市縣公共托育服務據點與私立托育中心家數比率，新竹市亦為全國最低，顯示公共托育服務資源配置的近便性與量能均未能滿足實際需求。

廖子齊說，許多家長抽不到公托，只能送去昂貴的私托或保母，更讓人無奈的是，2023年定期會中，當時市府曾在議會承諾「公托加倍」。但近日仍停留在「一區一公托」現況，進度停滯不前，香山區到現在甚至沒有確定新增的據點。

廖子齊說，她不禁要問，自詡「兒童城市」，公托卻是全國最高缺口、全國最低比例。市府究竟要正視問題，還是繼續靠津貼、補助，讓缺口年年被拖延？強調「0到6歲市府養」不能只是口號，真正的關鍵，是落實公托加倍，把數字轉換成具體的托育據點，才是改善市民生活的唯一解方。