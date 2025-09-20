苗栗苑裡「關鬼門夜市」傍晚熱鬧登場 空中鳥瞰景致亮眼迷人
苗栗縣苑裡鎮年度盛會「關鬼門夜市」今天傍晚熱鬧登場，苑裡火車站前方的市區街道，從空中視野鳥瞰，亮閃閃的縱橫交錯，極為迷人，到場遊客、民眾每年都增加，愈來愈熱鬧，活動直到晚間11點農曆「子時」後，夜市才開始收攤，人潮也逐漸散去，期待明年的盛會再度到來。
關鬼門夜市（鬼門關夜市）活動近年來人潮愈來愈多，可說是苑裡鎮限定版的「鬼月」盛會，由於人潮逐年增加，警方今天從中午12點起針對火車站前的為公路及周邊道路實施交通管制及封街措施。
今年關鬼門夜市，鎮公所在火車站前辦理燈飾裝置藝術，也邀集11處關懷據點、7間幼兒園及樂齡學習示範中心等單位，一同繪製燈籠點亮苑裡，展現在地鄉親的創意與活力。
通霄攝影玩家張文煥今天傍晚前往夜市取景，但因封街及交通管制，只好在車站後方利用空拍機取景，由於車站已畫定為空拍機禁行區域，無法飛越拍攝近景，因此他使用長焦距鏡頭取景，設攤區域的街道交錯縱橫，在夜間呈現亮閃閃的迷人光芒，也被他清晰的記錄下來。
