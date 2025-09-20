千人淨灘X美拍打卡！ 桃園豬鼻子沙灘變身環保新地標

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市政府響應「世界淨灘日」，今攜手國際扶輪3502地區在大園區豬鼻子沙灘舉辦「扶輪真閃耀千手淨灘X守護豬鼻子絕美夕陽」活動，吸引近2000名社友與企業代表共襄盛舉，清除海洋廢棄物逾950公斤。照／桃市環保局提供
桃園市政府響應「世界淨灘日」，今攜手國際扶輪3502地區在大園區豬鼻子沙灘舉辦「扶輪真閃耀千手淨灘X守護豬鼻子絕美夕陽」活動，吸引近2000名社友與企業代表共襄盛舉，清除海洋廢棄物逾950公斤，市長張善政到場肯定扶輪社以實際行動守護自然環境，展現守護海岸的行動力。

環保局長顏己喨說，桃市自去年推動「企業認養海岸制度」以來，已將全市約半數海岸線（25公里）劃分為15段，目前已有14家企業完成認養，累計自主維護達496次、舉辦淨灘71場。今年截至8月底，民間自主淨灘活動已達173場，動員超過1.8萬人次，清除海廢高達299公噸，展現公私協力的亮眼成果。

市府也積極推動海洋廢棄物治理策略，從清除到再利用一條龍規劃，已建置「海洋廢棄物再利用合作平台」，將回收物導入再製流程，轉化為再生材料與藝術品，預計於本月設立海廢細分類場所，提升回收效率與附加價值。

海資處長林立昌表示，桃園濱海地區兼具生態與觀光潛力，市府近年推動公共設施升級，已完成9處智慧公廁改造，導入人流偵測、環境監控與多語緊急求助系統，提升遊客安全與如廁品質。

此外，許厝港南岸新建歷史人文廣場，設置解說牆緬懷開墾先民事蹟；新屋永安地區則以拋石海堤工法重建940公尺自然海岸線，兼顧防災與景觀，並整建後湖溪生態園區，打造親水環境與堤頂自行車道，市府已向交通部公路局提案爭取1.98億元預算，串聯全長逾27公里的濱海自行車道，打造「珍珠海岸」旅遊廊道。

活動現場設置四座大型裝置藝術，融合環保理念與打卡創意，包括象徵心靈放飛的「鞦韆」、定格夕陽的「相框」、展現在地魅力的「桃」字與彰顯社會責任的「扶輪Logo」，未來將移至新屋石滬故事館，成為熱門打卡景點，並透過互動體驗深化環境教育。

國際扶輪3502地區總監張玉斌表示，這場千人淨灘不僅實踐ESG精神，更以創意參與連結市民與海洋。市府也強調，未來將持續攜手企業、團體與市民，推動「最乾淨、最友善、最具教育意涵」的海岸線，打造台灣永續濱海示範城市。

淨灘 廢棄物

