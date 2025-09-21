快訊

其人其事／救援火車頭園區 林珅輝不辱使命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗火車頭園區今年4月下旬開園，OT營運廠商「愛琴海岸」董事長林珅輝精心設計，打造貓的意象主題樂園。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區今年4月下旬開園，OT營運廠商「愛琴海岸」董事長林珅輝白手起家， 臨危受命上陣，園區風格在他精心設計下，搖身一變成為貓的意象主題樂園，讓火車頭園區的未來被看見，他可說是最佳「救援」投手。

火車頭園區在行政院前院長蘇貞昌的力挺下，獲客委會斥資逾10億元籌建，但原有標租業者擔心園區「做不起來」，去年打了退堂鼓，園區開幕一再推遲。在南部有經營農場、民宿經驗的林珅輝，同時也在潮洲、枋竂經營鐵道文化園區、鐵道藝術村有成，決定北上投入苗栗火車頭園區經營。

林珅輝說，他是屏東枋寮人，因為家裡不富裕，總感覺被人家瞧不起，心裡決定要闖出一片事業。他20多歲就在枋寮漁港經營咖啡廳，走地中海風格，喜歡動腦筋想創意，聽到留美朋友談起美國大峽谷的玻璃地板瞭望台，他也嘗試在漁港的咖啡廳搞出一樣的觀景地板，創造耳目一新的亮點。

他說，他是家裡老么，20多來的創業之路和姊姊合作密切。2年多前經營潮州鐵道園區，當地位置偏僻，很多人都不看好，但還是被姊弟倆做出成績，投入苗栗火車頭園區經營，去年12月簽約，今年2月開工，離開幕僅「百日」，時間很趕，背後辛苦是外人看不到的。

火車頭園區開幕後，周休二日至少都有3、4千名遊客，但平常日就有不小落差，因此林珅輝正努力思考接團客模式，希望園區吸引火車站旅客和鄰近的英才夜市人潮，創造共榮的新商圈。

火車站 咖啡廳 行政院 客委會 愛琴海 地中海 蘇貞昌

其人其事／救援火車頭園區 林珅輝不辱使命

