快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵票價調漲 民代促桃市提高火車敬老愛心補助

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市敬老愛心卡目前補助長者搭乘台鐵，但單趟次補助上限為30點，多名議員都促請市府提高補助點數。圖／聯合報系資料照片
桃園市敬老愛心卡目前補助長者搭乘台鐵，但單趟次補助上限為30點，多名議員都促請市府提高補助點數。圖／聯合報系資料照片

台鐵火車票價6月調漲26.8%，多個縣市都調高敬老愛心卡的車資補助上限，台中市也從原本單趟車資補助30元調高到45元，桃園市多名議員也盼桃市府跟進，直言「要請客就大方點」；副市長蘇俊賓回應事涉預算財源分配，須整體評估才能決定。

市議員黃婉如說，桃園敬老愛心卡每月800點用途有限，根本花不完，既然台鐵漲價，其他縣市也有相關作法，桃園應該適度調高補助，方便長輩外出就醫、探親與休閒。

市議員陳韋燁也提到，六都除了台南敬老愛心卡無補助台鐵車資，台北最高補助150點（1點折抵1元），高雄補助50點，桃園和新北則維持30點。市府應與時俱進調整。

社會局長陳寶民說，桃園敬老愛心卡1年用於台鐵車資補助約4千萬元，若要調高，1年預計再多2千萬元。且敬老愛心卡屬非法定社福，審計單位已年年緊盯，而市府明年起補助YouBike 2.0E電輔車前1小時費用，台鐵車資補助仍需評估。

對此，市議員黃敬平認為，桃園敬老愛心卡在台鐵單趟車資補助平均只用了19點，顯見限額補助不符需求，市府社福政策應讓人更有感，而非隔靴搔癢。

台鐵 蘇俊賓 YouBike 2.0

延伸閱讀

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場

相關新聞

桃園民眾黨服務處揭牌 張善政站台與黃國昌互動

2026年九合一選舉腳步逼近，桃園市長張善政昨一身白上衣、藍牛仔褲裝扮，現身民眾黨桃園市黨部聯合服務處開幕典禮，與民眾黨...

其人其事／救援火車頭園區 林珅輝不辱使命

苗栗火車頭園區今年4月下旬開園，OT營運廠商「愛琴海岸」董事長林珅輝白手起家， 臨危受命上陣，園區風格在他精心設計下，搖...

台鐵票價調漲 民代促桃市提高火車敬老愛心補助

台鐵火車票價6月調漲26.8%，多個縣市都調高敬老愛心卡的車資補助上限，台中市也從原本單趟車資補助30元調高到45元，桃...

苗栗苑裡「關鬼門夜市」傍晚熱鬧登場 空中鳥瞰景致亮眼迷人

苗栗縣苑裡鎮年度盛會「關鬼門夜市」今天傍晚熱鬧登場，苑裡火車站前方的市區街道，從空中視野鳥瞰，亮閃閃的縱橫交錯，極為迷人...

千人淨灘X美拍打卡！ 桃園豬鼻子沙灘變身環保新地標

桃園市政府響應「世界淨灘日」，今攜手國際扶輪3502地區在大園區豬鼻子沙灘舉辦「扶輪真閃耀千手淨灘X守護豬鼻子絕美夕陽」...

桃園好客文藝季龍潭大池畔浪漫登場 點亮客庄夜晚

「2025好客文藝季─文流X行動」文學盛宴於今晚在龍潭大池水岸登場，以沉浸式劇場、音樂演出與文創市集等多種形式，串聯鍾肇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。