台鐵票價調漲 民代促桃市提高火車敬老愛心補助

台鐵火車票價6月調漲26.8%，多個縣市都調高敬老愛心卡的車資補助上限，台中市也從原本單趟車資補助30元調高到45元，桃園市多名議員也盼桃市府跟進，直言「要請客就大方點」；副市長蘇俊賓回應事涉預算財源分配，須整體評估才能決定。

市議員黃婉如說，桃園敬老愛心卡每月800點用途有限，根本花不完，既然台鐵漲價，其他縣市也有相關作法，桃園應該適度調高補助，方便長輩外出就醫、探親與休閒。

市議員陳韋燁也提到，六都除了台南敬老愛心卡無補助台鐵車資，台北最高補助150點（1點折抵1元），高雄補助50點，桃園和新北則維持30點。市府應與時俱進調整。

社會局長陳寶民說，桃園敬老愛心卡1年用於台鐵車資補助約4千萬元，若要調高，1年預計再多2千萬元。且敬老愛心卡屬非法定社福，審計單位已年年緊盯，而市府明年起補助YouBike 2.0E電輔車前1小時費用，台鐵車資補助仍需評估。

對此，市議員黃敬平認為，桃園敬老愛心卡在台鐵單趟車資補助平均只用了19點，顯見限額補助不符需求，市府社福政策應讓人更有感，而非隔靴搔癢。