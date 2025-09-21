桃園民眾黨服務處揭牌 張善政站台與黃國昌互動

2026年九合一選舉腳步逼近，桃園市長張善政昨一身白上衣、藍牛仔褲裝扮，現身民眾黨桃園市黨部聯合服務處開幕典禮，與民眾黨主席黃國昌同台。張善政表示，藍白合是最好夥伴。黃國昌表示，談2026還太早，但推崇張是謙謙君子、施政有目共睹，桃園市長選戰「藍白合」態勢漸明朗。

不過，黃國昌表示，黨內有意角逐議員的同志「大爆滿」，白營以3席議員可成立議會黨團為目標。政壇表示，議員除政黨提名，個人經營也很重要，民眾黨參選人要突圍仍得加把勁。

民眾黨立委劉書彬與桃園市黨部成立聯合服務處，昨天揭牌儀式，黃國昌、張善政等人出席，藍營議長邱奕勝與立委萬美玲、涂權吉、牛煦庭、邱若華、呂玉玲等人都到場祝賀。張善政說，桃園除了6席國民黨立委，又多了1席民眾黨立委，力量更強大。

張善政說，此次財劃法修法，桃園帳面上雖增加295億元預算，但東扣西扣後，只增加141億餘元，桃園如火如荼推展捷運、交通等建設，市府努力將錢花在刀口上，盼藍白立委替桃園爭取更大空間。張強調，藍白合無論在地方、中央，都是最好夥伴。

黃國昌被問到2026桃園市長是否提名人選？還是支持現任市長？黃國昌露出笑容回應，「現在講這太早」，但張善政施政有目共睹，他是謙謙君子，也是理性、科學、務實的理工男，會保持友好互動。黃在大合照時，更主動喊「張善政讚不讚」給予肯定。

民眾黨2022提名7人參選桃園議員，但全數都落馬。黃國昌昨天透露，2026黨員有意競逐議員人數「大爆滿」，去年總統大選前主席柯文哲在桃園拿到3成選票，在桃園「三分天下」，民眾黨2026推出好人選責無旁貸。

地方人士觀察，議員屬於複數選區制，除了政黨提名，候選人本身經營、形象與聲量都是關鍵，國民黨、民進黨現任者具優勢，民眾黨人選要突圍得加把勁。

民眾黨桃園市黨部主委高宇彥說，黨內有意參選者不少，須經營選決會評選確認，會視選區特性、現況多方評估，盡量協調最有勝算人選；2026以當選3席為目標。