桃園秘境「豬鼻子沙灘」夕陽美景 扶輪社號召千人淨灘

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
今天超過1800名扶輪社友、眷屬、志工與企業同仁齊聚豬鼻子沙灘撿垃圾，共同響應世界淨灘日。圖／國際扶輪3502地區提供
今天超過1800名扶輪社友、眷屬、志工與企業同仁齊聚豬鼻子沙灘撿垃圾，共同響應世界淨灘日。圖／國際扶輪3502地區提供

每年9月第3個周六為國際淨灘日，各地扶輪社18處同步舉行淨灘，國際扶輪3502地區前進桃園「豬鼻子沙灘」淨灘，吸引1800人參與，市長張善政也到場響應。

現場並打造「浪漫盪鞦韆」與大「桃」園2座裝置藝術供拍照，活動結束後捐贈市府，未來將移至新屋石滬故事館永久設置，讓資源再利用。

籌備活動主委劉涵宇指出，這次淨灘徹底落實「不製造垃圾」，包含僅提供大型包裝水、鼓勵自備水壺；膠原蛋白冰涼袖套以魚鱗再生製成；垃圾袋全面改用回收再製品；闖關遊戲以「手上蓋章」取代紙本卡片；工作人員也不用一次性名牌，而是穿戴白色袖套與棒球帽識別，減少垃圾。

豬鼻子沙灘淨灘活動原規畫千人參與，最後超額湧入近1800名扶輪社友、眷屬、企業同仁與志工前來，一行人在夕陽下彎腰撿拾垃圾，讓這片秘境重現潔淨。

張善政表示，豬鼻子沙灘是桃園少數未開發秘境，市府將持續維護並納入永續觀光藍圖，讓更多人能欣賞到最美的落日。市府也在日前舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，吸引大批人潮，積極打造從竹圍到永安的桃園海洋觀光大道，形塑珍珠海岸旅遊品牌。

環保局環保局長顏己喨、海資處長林立昌等人也到場參與，環保局指出，市府積極推動企業認養海灘，目前15段海岸已分由14家企業完成認養，並累計超過1萬8千人次參與淨灘，清出垃圾逾300公噸，且數量漸減少，顯示漁民與社會大眾的環保意識已有提升。

同時，市府推動「海洋廢棄物交換平台」讓撿拾的廢棄物再利用，轉化為藝術或實用品，9月也啟動設廢細分類場所，進一步提升資源回收效率與附加價值。

國際扶輪3502地區總監張玉斌說，扶輪精神就是以行動服務社會，這次跨地區淨灘不僅凝聚社友，也結合企業與友好社團的力量，象徵對下一代的教育與承諾。

淨灘活動現場打造浪漫盪鞦韆、巨型相框與扶輪LOGO金黃夕陽中勾勒出剪影，也象徵沙灘在清理後重獲新生。圖／國際扶輪3502地區提供
淨灘活動現場打造浪漫盪鞦韆、巨型相框與扶輪LOGO金黃夕陽中勾勒出剪影，也象徵沙灘在清理後重獲新生。圖／國際扶輪3502地區提供
今天超過1800名扶輪社友、眷屬、志工與企業同仁齊聚豬鼻子沙灘，共同響應世界淨灘日，現場氣氛熱烈。圖／桃園市政府提供
今天超過1800名扶輪社友、眷屬、志工與企業同仁齊聚豬鼻子沙灘，共同響應世界淨灘日，現場氣氛熱烈。圖／桃園市政府提供
象徵大桃園的「桃」意象裝置吸引家庭、情侶與孩子拍照留念。活動結束後，裝置將捐贈市府，永久設置於新屋石滬故事館，延續永續利用精神。圖／國際扶輪3502地區提供
象徵大桃園的「桃」意象裝置吸引家庭、情侶與孩子拍照留念。活動結束後，裝置將捐贈市府，永久設置於新屋石滬故事館，延續永續利用精神。圖／國際扶輪3502地區提供

