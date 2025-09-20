快訊

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園好客文藝季龍潭大池畔浪漫登場 點亮客庄夜晚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
2025好客文藝季─文流X行動文學盛宴晚上在龍潭大池水岸休憩廣場登場。圖／客家事務局提供
2025好客文藝季─文流X行動文學盛宴晚上在龍潭大池水岸休憩廣場登場。圖／客家事務局提供

「2025好客文藝季─文流X行動」文學盛宴於今晚在龍潭大池水岸登場，以沉浸式劇場、音樂演出與文創市集等多種形式，串聯鍾肇政、黃永松、聖蹟亭3大核心，展現文學創作、文化行動與敬字惜紙的精神，展現龍潭深厚的文學底蘊與客家文化特色。

開場節目由莫比斯圓環創作公社帶來四幕沉浸式劇場「大池乘光」，演出從龍潭大池的神龍傳說與聖蹟亭歷史展開，接續帶出台灣文學大師鍾肇政的文學精神，以及與黃永松共同發起的「搶救聖蹟亭」文化行動，最終以對未來文化傳承的期許作結尾，完美詮釋客家文學脈絡。

現場邀請多組樂團演出，包括留聲樂團以融合古典與流行的人聲表演，龍潭客家女聲葉鈺渟溫暖醇厚的客語歌曲，及全客語創作歌手王喬尹的現代創作，大家透過音樂藝術表達對龍潭這塊文學沃土的敬意與傳承使命。

現場特別規畫「文學闖關趣」互動遊戲，設計四大挑戰關卡，包括客庄童玩沙包拋擲答題、彩繪聖蹟亭、拓碑以及體驗水寫書法的文學體驗攤位，民眾透過趣味任務體驗敬字惜紙與文學精神，完成闖關還可兌換限量「文流限定好物」，讓知識傳承與文化體驗兼具趣味性與參與感。周邊市集邀請「天光雜貨店」好物市集，集結龍潭在地社區協會與文創工作者的特色商品，吸引許多民眾共襄盛舉。

活動由客家事務局、客家文化基金會與龍潭區公所共同主辦，並預告28日在龍潭聖蹟亭舉辦傳統「送聖蹟」祭典，依古禮敬字儀式，重現客家人敬惜字紙的精神；鍾肇政文學生活園區武德殿也有「續聖蹟」特展，呈現聖蹟亭功用到文化保留的歷史脈絡，並以當代創作及數位科技，引領觀眾思考文化資產保存的價值。

市政府秘書長溫代欣表示，今年的好客文藝季不僅向文學大師致敬，更讓民眾透過跨界藝術與互動體驗，理解文字與文化的深遠意義，晚上的活動只是一個開始，後續還有一系列精彩活動將陸續推出，更多活動詳情請至客家事務局官網查詢。

留聲樂團「魯冰花」曲目融合古典與流行，帶觀眾重回客家文學記憶。圖／客家事務局提供
留聲樂團「魯冰花」曲目融合古典與流行，帶觀眾重回客家文學記憶。圖／客家事務局提供
莫比斯圓環創作公社四幕沉浸式劇場「大池乘光」，詮釋客家文學脈絡。圖／客家事務局提供
莫比斯圓環創作公社四幕沉浸式劇場「大池乘光」，詮釋客家文學脈絡。圖／客家事務局提供

桃園 鍾肇政 台灣文學 客家文化

延伸閱讀

2025全國古蹟日／文資局聯手文訊出版《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》聚焦民生古蹟魅力

龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園好客文藝季登場...搶救聖蹟亭特展 詮釋龍潭文化保存

龍潭環警監深夜出擊 1晚逮8噪音車祭罰單

相關新聞

桃園秘境「豬鼻子沙灘」夕陽美景 扶輪社號召千人淨灘

每年9月第3個周六為國際淨灘日，各地扶輪社18處同步舉行淨灘，國際扶輪3502地區前進桃園「豬鼻子沙灘」淨灘，吸引180...

桃園好客文藝季龍潭大池畔浪漫登場 點亮客庄夜晚

「2025好客文藝季─文流X行動」文學盛宴於今晚在龍潭大池水岸登場，以沉浸式劇場、音樂演出與文創市集等多種形式，串聯鍾肇...

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

桃園市副市長蘇俊賓今日參加平鎮農畜產好食節，表示好食節已走過20年歷史，平鎮區農會以一桌桌精緻佳餚，呈現最能代表平鎮的美...

防治小花蔓澤蘭 鯉魚潭水庫後池堰清除386公斤

苗栗三義鯉魚潭水庫後池堰兼具灌溉調節與生態價值，林保署新竹分署大湖工作站今天結合在地民力，清除386公斤「綠癌」小花蔓澤...

仰望絕美星空！桃園拉拉山觀星預約免費導覽 倒數場次要搶要快

桃園市觀光旅遊局力推夜間觀光，今年8月起展開「拉拉山星樂園」活動，周末分別在復興區巴陵鐵塔、巴陵雙橋安排觀星體驗，仰望可...

新竹峨眉製茶體驗營邁入第十年 今起跑…智利人也來學製茶

新竹縣峨眉鄉一年一度舉辦的「製茶體驗營」，至今已有十年歷史，今年活動吸引超過70人參與，其中有一半以上是青壯年製茶愛好者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。