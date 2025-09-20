快訊

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓參加平鎮區農畜產好食節和頒獎。圖／農業局提供
蘇俊賓參加平鎮區農畜產好食節和頒獎。圖／農業局提供

桃園市副市長蘇俊賓今日參加平鎮農畜產好食節，表示好食節已走過20年歷史，平鎮區農會以一桌桌精緻佳餚，呈現最能代表平鎮的美食佳餚，包括黑毛豬、有機蔬菜、雞肉等，讓更多市民瞭解、認同桃園在地農產品。

活動場地在平鎮區建安宮周邊，今年適逢建廟50年，第一次辦理慶成祈安五朝福醮，建安宮的六保輪值及三獻禮等傳統科儀也被認定極具市定民俗潛力，農業局、民政局與文化局將持續攜手農會及廟方，推廣在地民俗文化及優質農畜產。

蘇俊賓指出，桃園黑毛豬肉質鮮美、全台品質最佳，也是在地的驕傲，農業局攜手各區農會，將黑豬肉納入學校營養午餐食材，讓桃園所有的學生都享用的到，足見市府推廣優質黑毛豬的決心不遺餘力。另外，平鎮區農會將神農獎得主青農吳成富種植的黑葉白菜，結合黑豬肉，推出美味的「神農水餃」，深受消費者喜愛，展現農會推廣在地農產的創意與成果。

好食節饗宴除了展現在地特色美食如神農水餃、桔醬黃金雞、豬腳麵線，還有運用平鎮農友種植的「高雄147號」號米烹煮而成的香米飯，現場蘇俊賓也頒發1平鎮稻米達人年度選拔賽獲獎者，與表揚並感謝優秀農民。

平鎮區農會理事長薛能霖表示，平鎮在地黑毛豬極具特色，農會將與市府持續努力，讓深耕數十年的黑毛豬產業能夠延續發展。此外，「高雄147」號米粒飽滿、口感Q彈，今年契作面積達25公頃，期盼明年可擴大至50公頃，讓更多農友參與。

農業局表示，市府近年來積極推動畜牧業升級，輔導業者建置密閉式水簾環控豬舍與自動化設施，提升環境衛生與生產效率。平鎮區農會也在農業推廣與產品創新上成果豐碩，不僅稻米榮獲產地冠軍，所輔導的有機蔬菜農戶更榮獲全國十大神農獎肯定，更推出特色麵條及國產評鑑蜂蜜、客家酸菜、精釀辣豆醬與金壺茶等優質農特產品。

立法委員呂玉玲和在地議員、市農會常務監事莊玉輝、觀音區農會理事長郭來結、龍潭區農會理事長謝明宏、建安宮董事長何庚生等人都出席好食節。

蘇俊賓、莊玉輝按先前約定，和立委、議員們與南勢、山峰國小學童下田種植芥菜。圖／農業局提供
蘇俊賓、莊玉輝按先前約定，和立委、議員們與南勢、山峰國小學童下田種植芥菜。圖／農業局提供

毛豬 農會 桃園

