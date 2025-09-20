防治小花蔓澤蘭 鯉魚潭水庫後池堰清除386公斤

快訊

中央社／ 苗栗縣20日電
鯉魚潭水庫後池堰兼具灌溉調節與生態價值，林業及自然保育署新竹分署大湖工作站20日攜手民眾，共同清除386公斤小花蔓澤蘭，守護濕地生態。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社
鯉魚潭水庫後池堰兼具灌溉調節與生態價值，林業及自然保育署新竹分署大湖工作站20日攜手民眾，共同清除386公斤小花蔓澤蘭，守護濕地生態。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社

苗栗三義鯉魚潭水庫後池堰兼具灌溉調節與生態價值，林保署新竹分署大湖工作站今天結合在地民力，清除386公斤「綠癌」小花蔓澤蘭，共同守護後池堰濕地生態。

農業部林業及自然保育署新竹分署指出，小花蔓澤蘭因生長快速、繁殖力驚人，能以種子與無性繁殖雙重方式擴散、覆蓋整片林木，導致植物無法進行光合作用，最終死亡，對森林生態造成巨大威脅；每年秋季正值小花蔓澤蘭開花結實前，若能「先下手為強」拔除，可大幅降低擴散風險。

新竹分署大湖工作站今天在鯉魚潭水庫後池堰舉辦「小花蔓澤蘭防治宣導活動，結合地方民眾共同投入剷除行動，合力清除386公斤的小花蔓澤蘭，原本被厚重藤蔓覆蓋的林木枝條，逐漸重見天日。

新竹分署指出，鯉魚潭水庫後池堰是兼具灌溉調節與生態價值的重要濕地，擁有多樣水鳥、魚類與植被，生態景觀豐富多元，清除小花蔓澤蘭不僅恢復原生植被的生存空間，更有助維護當地賞鳥資源及良好遊憩環境。

新竹分署提醒，目前新北、桃園、新竹及苗栗等地皆設有小花蔓澤蘭收購站，民眾或社區發展協會皆可參與移除及交繳作業，收購價格每公斤新台幣5元，清除時務必「連根拔除並妥善裝袋」，避免種子再度擴散，期盼透過誘因與宣導雙管齊下，加速清除成效。

