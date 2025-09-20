桃園區4000人虎頭山風景區健走賞美景 副市長：運動融入日常

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園區健走吸引約4000人參加。圖／桃園區公所提供
桃園市桃園區年度健走今天在桃園高中熱力登場，出發前公所安排旗舞等表演，隨後由副市長王明鉅、區長許敏松領隊，與來自82里近4000里民健走。王明鉅鼓勵大家不只今天參加健走，更能將運動融入日常生活，養成每天運動的好習慣，營造健康快樂人生。

區公所表示，隊伍沿著虎頭山風景特定區公園步道，歡樂健走約3公里。虎頭山公園素有「桃園後花園」美名，緊鄰市區景致綠意盎然。風景區規畫櫻花、森林體驗、生態解說等多條特色步道，今天上午健走路線另行規畫自忠烈祠步道進入公園，隨後沿著全齡友善步道繞行前山回到桃園高中，讓市民在安全舒適的環境中自在漫遊。

健走除了親近自然美景，還安排手碟、吉他及小提琴演出，為活動增添悠揚旋律，使健走化身一場音樂饗宴。沿途還設置戳章集點活動，完成健走即可兌換精美紀念品，提升參與趣味與互動感，大家共度充滿活力與幸福的週末早晨。

立法委員萬美玲、牛煦庭、郭昱晴、副議長李曉鐘、議員黃婉如、林政賢、陳美梅、于北辰、余信憲、黃家齊、黃瓊慧等人都到場。

桃園區健走出發前有多個節目可以欣賞。記者鄭國樑／攝影
王明鉅鼓勵大家把運動融入日常。圖／桃園區公所提供
健走 桃園 王明鉅

