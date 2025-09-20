苗栗獅潭「仙水節」熱鬧登場 邀遊客兩月後仙草花節再相見

苗栗縣獅潭鄉「仙水節」今天在仙山靈洞宮熱鬧登場，並串連新店老街安排多項節目，吸引上千遊客和鄉親參加，體驗健行、祈福、文化景點導覽等活動；仙水節前年首度舉辦，鄉公所期盼仙水節繼「仙草花節」之後，成為另一項展現獅潭文化與觀光能量的重要平台。

仙山及靈洞宮是獅潭知名的宗教及遊憩熱點，當地山泉水出名，煮沸後水質甘甜。鄉公所推展觀光，近年除了推出仙草花節，2023年並首次舉辦「仙水節」，安排健行、祈福市集等系列活動，結合客庄祭祀科儀、八音、表演團體及客語朗讀優勝學子朗誦疏文，盼藉此延續與傳播客家表演文化及客語之美，讓民眾感受客家文化的風情韻味。

仙水節今年邁入第三年，上午在仙山靈洞宮安排祈福、健行、文化景點導覽，帶領遊客深入了解獅潭鄉的人文特色與信仰傳承，健行路線設置了多處打卡互動點，讓參加者祈福之餘也留下珍貴回憶，活動現場同步規畫「仙人GO市集」，聚集在地特色攤位，展售農特產品與手作工藝品。

縣長鍾東錦的妻子陳美琦也到場，她感謝鄉親與遊客的熱情參與，讓今年的仙水節熱鬧又溫馨；獅潭透過仙水節，不僅讓更多人認識這片土地的美麗，也凝聚在地力量，展現獅潭獨特的魅力，期盼仙水節一年比一年精彩，讓文化與觀光在這片土地上持續發光發熱，鄉公所11月間推出的仙草花節，也歡迎鄉親、遊客再度造訪獅潭，欣賞花海美景，感受不同季節的山城風情。

上午的健行主要圍繞在靈洞宮旁的仙山協靈宮，協靈宮供奉九天玄女娘娘，遊客可透過700階一步一腳印感受獅潭生態與步道風情。