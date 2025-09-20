快訊

未獲邀媒體藍黨魁選舉辯論！卓伯源「踢館」痛批：可以這樣搞嗎？

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

仰望絕美星空！桃園拉拉山觀星預約免費導覽 倒數場次要搶要快

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
巴陵雙橋是桃園拉拉山的重要觀星點之一。圖／桃園市觀旅局提供
巴陵雙橋是桃園拉拉山的重要觀星點之一。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀光旅遊局力推夜間觀光，今年8月起展開「拉拉山星樂園」活動，周末分別在復興區巴陵鐵塔、巴陵雙橋安排觀星體驗，仰望可看見夏季大三角、秋季四邊形等星群，也會安排走入自然生態步道，近距離探訪夜行動物，享受大自然間的美麗「夜生活」。拉拉山星樂園活動只到10月第一周，採免費報名，有興趣的遊客要搶要快。

桃園拉拉山因海拔高、無光害，擁有絕佳的觀星條件，市府目前也正在申請全台首座「暗空勝地」（Urban Night Sky Places）國際暗空認證；為了讓更多遊客親近、感受拉拉山的夜空之美，夏季限定的「拉拉山星樂園」由桃園市觀光旅遊局協同桃園市觀光發展基金會主辦，活動已從8月初開跑，每周六、日限定展開，到10月第一周。

拉拉山星樂園安排的2大觀星點分別在巴陵鐵塔與巴陵雙橋，參與活動者都將體驗2階段的主題導覽，由專業老師帶領進行觀星與夜觀，感受山林夜晚的生命脈動與靜謐詩意。參加者從指定集合點報到，還能邊享用星空飲品，開啟這段光與影的夜間旅程。

其中，巴陵鐵塔是最為推薦的觀星點，該處位於復興區的巴崚國小上方，海拔1314公尺，有著「一生一世」的浪漫寓意。巴陵鐵塔原址曾是巴崚山馬崙砲台，地方化砲台遺址建造鐵塔，成為部落重要景點，不過進行觀星活動時，鐵塔會全暗，減少光害。

遊客跟著專業導覽老師的帶領下，來到巴陵鐵塔能夠體驗到360度全景觀星，若天氣條件好，仰望夜空即可見滿天星斗與貫穿夜空的銀河，仔細看還能發現有夏季大三角、秋季四邊形等星群，幸運的話，還有機會看見流星劃過夜空，處處驚喜。

桃園市觀光發展基金會指出，參與夜間觀星後，推薦留宿拉拉山一晚，隔天繼續探索北橫之美，想要消暑玩水，最推薦走訪宇內溪戲水區一趟，購買50元門票即能天空繩橋、天空步道與宇內溪戲水區一票玩到底，場邊還有救生員駐守，確保戲水安全。

宇內溪溪水區有清涼溪水，一旁還有溫泉池，想玩水想泡湯一次滿足，遊客可提前上「宇內溪報報」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/share/1FCMZSoZc1/?mibextid=wwXIfr，掌握戲水區當天最新的天氣、水質與開放情形，不怕撲空。

「拉拉山星樂園」線上預約報名體驗請上https://reurl.cc/XQ54X3，活動時間為每周六、日的晚上7時到9時，巴陵鐵塔、巴陵雙橋都還有10月4日與5日的場次可報名；另有「拉拉山森林園區專場」，報名者還可在拉拉山巨木下賞星空，值得一遊。

桃園市觀光發展基金會負責營運宇內溪戲水區，現場有救生員駐守，讓遊客可以安心戲水。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光發展基金會負責營運宇內溪戲水區，現場有救生員駐守，讓遊客可以安心戲水。記者張裕珍／攝影
海拔1314公尺的巴陵鐵塔是桃園拉拉山的重要觀星點之一，可以看見滿天星斗。記者張裕珍／攝影
海拔1314公尺的巴陵鐵塔是桃園拉拉山的重要觀星點之一，可以看見滿天星斗。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光發展基金會負責營運宇內溪戲水區，現場有救生員駐守，讓遊客可以安心戲水。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光發展基金會負責營運宇內溪戲水區，現場有救生員駐守，讓遊客可以安心戲水。記者張裕珍／攝影
海拔1314公尺的巴陵鐵塔是桃園拉拉山的重要觀星點之一，可以看見滿天星斗。記者張裕珍／攝影
海拔1314公尺的巴陵鐵塔是桃園拉拉山的重要觀星點之一，可以看見滿天星斗。記者張裕珍／攝影

桃園 巴陵 拉拉山

延伸閱讀

桃園清潔隊員涉收賄為業者違法清運 檢起訴3人

旅行不怕荷包大失血！168inn聰明旅行專屬折扣碼 幫你省到心花開

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

影／2026民眾黨桃市長人選？ 黃國昌：現在講太早

相關新聞

仰望絕美星空！桃園拉拉山觀星預約免費導覽 倒數場次要搶要快

桃園市觀光旅遊局力推夜間觀光，今年8月起展開「拉拉山星樂園」活動，周末分別在復興區巴陵鐵塔、巴陵雙橋安排觀星體驗，仰望可...

新竹峨眉製茶體驗營邁入第十年 今起跑…智利人也來學製茶

新竹縣峨眉鄉一年一度舉辦的「製茶體驗營」，至今已有十年歷史，今年活動吸引超過70人參與，其中有一半以上是青壯年製茶愛好者...

地方補助款減少影響發展 桃市府 ：持續爭取建設

財劃法修正議題持續延燒，桃園市議會昨開臨時會由市府進行專案報告，國民黨議員指桃園明年統籌分配稅款雖增加290億元，但中央...

地方采風／大溪木博館歷史聚落 翻轉老城區觀光樣貌

桃園大溪以神桌、家具等木藝聞名，市府利用日治時期警察宿舍群打造木藝生態博物館，不僅再啟歷史建築生機，更深入社區與結合當地...

新豐掩埋場又大火 惡臭濃煙瀰漫 民眾苦不堪言火大

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨失火，火勢猛烈並冒出陣陣惡臭濃煙，延燒9小時才熄滅，附近民眾怨聲載道。這已是新豐垃圾場5年來...

毛豬疑似從運豬車摔落西濱公路奄奄一息 雖獲救援仍難逃一死

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍北上路段今天下午近5點時，發現有頭毛豬疑似從運豬車上摔落，苗栗縣動物保護防疫所接獲警方通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。