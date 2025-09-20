仰望絕美星空！桃園拉拉山觀星預約免費導覽 倒數場次要搶要快

桃園市觀光旅遊局力推夜間觀光，今年8月起展開「拉拉山星樂園」活動，周末分別在復興區巴陵鐵塔、巴陵雙橋安排觀星體驗，仰望可看見夏季大三角、秋季四邊形等星群，也會安排走入自然生態步道，近距離探訪夜行動物，享受大自然間的美麗「夜生活」。拉拉山星樂園活動只到10月第一周，採免費報名，有興趣的遊客要搶要快。

桃園拉拉山因海拔高、無光害，擁有絕佳的觀星條件，市府目前也正在申請全台首座「暗空勝地」（Urban Night Sky Places）國際暗空認證；為了讓更多遊客親近、感受拉拉山的夜空之美，夏季限定的「拉拉山星樂園」由桃園市觀光旅遊局協同桃園市觀光發展基金會主辦，活動已從8月初開跑，每周六、日限定展開，到10月第一周。

拉拉山星樂園安排的2大觀星點分別在巴陵鐵塔與巴陵雙橋，參與活動者都將體驗2階段的主題導覽，由專業老師帶領進行觀星與夜觀，感受山林夜晚的生命脈動與靜謐詩意。參加者從指定集合點報到，還能邊享用星空飲品，開啟這段光與影的夜間旅程。

其中，巴陵鐵塔是最為推薦的觀星點，該處位於復興區的巴崚國小上方，海拔1314公尺，有著「一生一世」的浪漫寓意。巴陵鐵塔原址曾是巴崚山馬崙砲台，地方化砲台遺址建造鐵塔，成為部落重要景點，不過進行觀星活動時，鐵塔會全暗，減少光害。

遊客跟著專業導覽老師的帶領下，來到巴陵鐵塔能夠體驗到360度全景觀星，若天氣條件好，仰望夜空即可見滿天星斗與貫穿夜空的銀河，仔細看還能發現有夏季大三角、秋季四邊形等星群，幸運的話，還有機會看見流星劃過夜空，處處驚喜。

桃園市觀光發展基金會指出，參與夜間觀星後，推薦留宿拉拉山一晚，隔天繼續探索北橫之美，想要消暑玩水，最推薦走訪宇內溪戲水區一趟，購買50元門票即能天空繩橋、天空步道與宇內溪戲水區一票玩到底，場邊還有救生員駐守，確保戲水安全。

宇內溪溪水區有清涼溪水，一旁還有溫泉池，想玩水想泡湯一次滿足，遊客可提前上「宇內溪報報」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/share/1FCMZSoZc1/?mibextid=wwXIfr，掌握戲水區當天最新的天氣、水質與開放情形，不怕撲空。