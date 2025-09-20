快訊

聽新聞
新竹峨眉製茶體驗營邁入第十年 今起跑…智利人也來學製茶

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年活動甚至還有來自智利的朋友加入，顯示國際對峨眉茶的興趣與關注。圖／峨眉鄉公所提供
今年活動甚至還有來自智利的朋友加入，顯示國際對峨眉茶的興趣與關注。圖／峨眉鄉公所提供

新竹縣峨眉鄉一年一度舉辦的「製茶體驗營」，至今已有十年歷史，今年活動吸引超過70人參與，其中有一半以上是青壯年製茶愛好者，今年活動甚至還有來自智利的朋友加入，顯示國際對峨眉茶的興趣與關注。

活動特別保留小學生名額，來自富興國小及峨眉國小的10位學童也一同體驗傳統製茶技術。

代理鄉長田昭容表示，希望透過活動，讓更多對製茶有興趣的朋友能親身學習傳統技藝，並期待藉此推廣，讓製茶文化代代相傳。

峨眉茶葉班長曾俊乾指出，本次課程包含認識東方美人茶與製茶講解、製茶實作體驗、茶園環境介紹、專家講評等。今年報名者來自全台各地，甚至還有來自智利的朋友加入，顯示國際對峨眉茶的興趣與關注。

今年夏茶特等獎得主、瑩記茶葉負責人楊世瑩則說，活動特別為小學生保留名額，期盼新世代透過實際參與，能理解並延續祖輩的製茶技術，讓「東方美人茶」文化不斷傳承。

鄉代會主席溫修汝也祝福所有參與者收穫滿滿，並期望大家能成為推廣大使，向外界宣傳峨眉的茶產業與在地特色。

田昭容補充，峨眉鄉不僅擁有湖光山色的優美景致，「桶柑」產量更是全台第一，素有「柑橘故鄉」之稱。而「峨眉」兩字更與「東方美人茶」畫上等號。她邀請各地朋友到訪峨眉，欣賞自然美景、體驗純樸民情，同時將東方美人茶、桶柑及相關製品、苦茶油等伴手禮帶回家，與親友共享。

峨眉鄉一年一度舉辦的「製茶體驗營」，至今已有十年歷史。圖／峨眉鄉公所提供
活動特別保留小學生名額，來自富興國小及峨眉國小的10位學童也一同體驗傳統製茶技術。圖／峨眉鄉公所提供
朋友 茶葉 小學生

