毛豬疑似從運豬車摔落西濱公路奄奄一息 雖獲救援仍難逃一死

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍北上路段今天下午近5點時，發現有頭毛豬疑似從運豬車上摔落，苗栗縣動物保護防疫所接獲警方通報，派出「動物保護管制隊」前往救援，這頭毛豬摔落後，在路邊奄奄一息，載回動保所時已死亡並被冰 存，將送往化製廠處理。

苗栗縣動物保護防疫所晚間在臉書粉絲專頁PO出這起毛豬救援事件，以「二師兄大元帥跌落凡塵」、「動物保護管制隊再次出動神救援」的詼諧筆觸形容這次「救援」任務，強調動防所劉課長團隊緊急出動前往救援成功，順利排除狀況 ，將毛豬載離現場。

苗栗動保所粉專PO文說，今天下午4點59分接獲竹南警分局後龍外埔派出所警員通報「苗西濱快速道路上」有大豬「路霸」影響交通安全，苗動防所劉課長團隊緊急出動前往救援成功，順利排除並載毛豬離開現場。

PO出的短文雖以打趣用語，但其實這頭毛豬的命運還是「難逃一死」。苗栗動保所所長張俊義表示，以毛豬的重量從行駛中的運豬車掉落，傷勢必然很重，所謂的「動物保護管制隊」其實是所內的捕犬隊，這頭毛豬摔落時已奄奄一息，不久就死亡，將送往化製廠處理。