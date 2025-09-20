聽新聞
新豐掩埋場又大火 惡臭濃煙瀰漫 民眾苦不堪言火大

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨又失火了，猛烈火勢伴隨陣陣惡臭濃煙，延燒9個多小時才撲滅，地方怨聲載道。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨又失火了，猛烈火勢伴隨陣陣惡臭濃煙，延燒9個多小時才撲滅，地方怨聲載道。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨失火，火勢猛烈並冒出陣陣惡臭濃煙，延燒9小時才熄滅，附近民眾怨聲載道。這已是新豐垃圾場5年來第88次起火。新竹縣環保局表示，正進行覆土工程，最快11月底完成，明年還有二期工程，可大幅降低自燃問題。

新豐掩埋場5日也曾發生火警，本月已二度起火。竹北市大義里長曾台安感嘆「真的很無奈」，里民也紛紛向環保局檢舉。曾台安說，掩埋場惡臭濃煙瀰漫，縣府未善盡管理責任，誰要來開罰？住在掩埋場附近的民眾只能戴口罩，苦不堪言。

環保局說，初步研判疑受高溫悶熱影響，因露天暫置垃圾沼氣自燃，加上昨天新竹風大，火勢擴散快，消防人員部署4條水線灌救控制火勢，昨上午9時已撲滅；另透過程式系統模擬預測，煙霧可能影響範圍為新竹縣新豐鄉、湖口鄉及桃園市楊梅區，提醒民眾留意。

環保局長蕭宏杰說，新豐掩埋場有近24萬公噸垃圾，扣除2萬公噸太空包及5萬公噸覆土，仍有約16.8萬公噸裸露垃圾待處理；今年4月啟動改善工程，整頓北側裸露垃圾與覆土，因垃圾堆置過高，近期已盤整現場，預計11月底完成8萬公噸裸露垃圾的覆土，可降低自燃風險。

環保局表示，將繼續向中央爭取二期工程補助，期望明年將剩餘的8萬多公噸裸露垃圾全部覆土；除了靠新焚化爐加速去化堆置垃圾，也編列預算規畫同步送竹市、苗栗代燒，爭取5年內去化完畢。

新竹縣消防局統計新豐掩埋場近5年已火警達88次。

