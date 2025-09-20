地方采風／大溪木博館歷史聚落 翻轉老城區觀光樣貌

桃園大溪以神桌、家具等木藝聞名，市府利用日治時期警察宿舍群打造木藝生態博物館，不僅再啟歷史建築生機，更深入社區與結合當地生活，成為推動大溪木藝文化的觀光新引擎。

大溪木博館的成功，館長陳倩慧功不可沒，她從文化局科長任內就參與場館規畫，如今變成12座歷史宿舍博物館聚落，公務生涯與木博館緣分密不可分。

陳倩慧說，警察宿舍群登錄為歷史建築之初，曾就文化資產保存議題與居民討論，基於保存大溪木藝及特色產業，大家集思廣益，決定打造「動態的生活博物館」，才有今天結果。

木博館2015年開幕，起先只有1棟歷史建築，如今有大溪歷史館、鳳飛飛故事館、李騰芳古宅、武德殿等12棟建物，形成聚落，彷彿場館具生命力會繁衍成長，而場館與周邊街道連結也形成古今建築特色兼具的觀光特色，其中木藝生活體驗更是熱門親子活動及吸引觀光魅力。

陳倩慧說，木博館的日式宿舍聚落群，沿中正公園集中老城區，與周邊和平老街、中央路、新南老街建於清朝，形成不同時代的發展軌跡也形成文化廊道，不僅翻轉大溪老城區景觀樣貌，更是記憶大溪不同時代的發展足跡，是新的景觀和文化廊道，市府許多國際交流都選擇此處辦理，盼這顆觀光新引擎能將大溪推向國際。