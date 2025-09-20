聽新聞
0:00 / 0:00

地方采風／大溪木博館歷史聚落 翻轉老城區觀光樣貌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
大溪木藝生態博物館館長陳倩慧推動木博館聚落，打造大溪歷史記憶故事廊道。記者曾增勳／攝影
大溪木藝生態博物館館長陳倩慧推動木博館聚落，打造大溪歷史記憶故事廊道。記者曾增勳／攝影

桃園大溪以神桌、家具等木藝聞名，市府利用日治時期警察宿舍群打造木藝生態博物館，不僅再啟歷史建築生機，更深入社區與結合當地生活，成為推動大溪木藝文化的觀光新引擎。

大溪木博館的成功，館長陳倩慧功不可沒，她從文化局科長任內就參與場館規畫，如今變成12座歷史宿舍博物館聚落，公務生涯與木博館緣分密不可分。

陳倩慧說，警察宿舍群登錄為歷史建築之初，曾就文化資產保存議題與居民討論，基於保存大溪木藝及特色產業，大家集思廣益，決定打造「動態的生活博物館」，才有今天結果。

木博館2015年開幕，起先只有1棟歷史建築，如今有大溪歷史館、鳳飛飛故事館、李騰芳古宅、武德殿等12棟建物，形成聚落，彷彿場館具生命力會繁衍成長，而場館與周邊街道連結也形成古今建築特色兼具的觀光特色，其中木藝生活體驗更是熱門親子活動及吸引觀光魅力。

陳倩慧說，木博館的日式宿舍聚落群，沿中正公園集中老城區，與周邊和平老街、中央路、新南老街建於清朝，形成不同時代的發展軌跡也形成文化廊道，不僅翻轉大溪老城區景觀樣貌，更是記憶大溪不同時代的發展足跡，是新的景觀和文化廊道，市府許多國際交流都選擇此處辦理，盼這顆觀光新引擎能將大溪推向國際。

延伸閱讀

限時2天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」免門票 文藝一日遊「國定古蹟、市定古蹟到歷史建築」全集齊

影／國道3北上大溪段轎車撞護欄現場無駕駛人 1男子躲警

桃園九月雪花海怎麼拍？大溪韭菜花田浪漫攝影指南！

桃園綠線延伸大溪河東捷運站出爐 路線惹議！張善政出面喊話尋支持

相關新聞

地方補助款減少影響發展 桃市府 ：持續爭取建設

財劃法修正議題持續延燒，桃園市議會昨開臨時會由市府進行專案報告，國民黨議員指桃園明年統籌分配稅款雖增加290億元，但中央...

地方采風／大溪木博館歷史聚落 翻轉老城區觀光樣貌

桃園大溪以神桌、家具等木藝聞名，市府利用日治時期警察宿舍群打造木藝生態博物館，不僅再啟歷史建築生機，更深入社區與結合當地...

新豐掩埋場又大火 惡臭濃煙瀰漫 民眾苦不堪言火大

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨失火，火勢猛烈並冒出陣陣惡臭濃煙，延燒9小時才熄滅，附近民眾怨聲載道。這已是新豐垃圾場5年來...

毛豬疑似從運豬車摔落西濱公路奄奄一息 雖獲救援仍難逃一死

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍北上路段今天下午近5點時，發現有頭毛豬疑似從運豬車上摔落，苗栗縣動物保護防疫所接獲警方通報...

桃園南崁農業灌排變水泥河 元兇竟是豆干工廠

桃園市南崁圳灌溉系統今傳被汙染，民眾發現桃園區春日路1388巷附近水路水質混濁呈水泥色，通報環保局追查，結果是附近豆干製...

2026全民運在桃園 藍綠齊追桃市府籌備進度

2026年全民運動會在桃園，市府斥資5.2億元新建整修場館，鎖定37項非亞運、奧運賽事。雖然離舉辦日還有1年多，但藍綠民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。