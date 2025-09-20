聽新聞
0:00 / 0:00

地方補助款減少影響發展 桃市府 ：持續爭取建設

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

財劃法修正議題持續延燒，桃園市議會昨開臨時會由市府進行專案報告，國民黨議員指桃園明年統籌分配稅款雖增加290億元，但中央減少補助款，仍影響地方未來發展；民進黨議員強調中央對桃園的關心沒有減少，反倒市府應先說明增加經費要如何運用。

桃園副市長蘇俊賓表示，新增加的財源將優先用於鐵路地下化、捷運等軌道建設及瓶頸道路拓寬工程，另因人口成長及高齡化社會，三節敬老禮金、敬老愛心卡的社福預算必須增編，學童營養午餐與生生喝鮮奶等社福政策也須經費支持，這些項目加總已逾百億元，想再執行其他建設確實有困難。

國民黨桃園市議員凌濤表示，中央將許多一般補助款改列計畫補助款，會增加地方規畫管理財政的不確定性。根據主計總處資料，桃園明年一般性補助款的社福補助僅23.9億元，比今年少51億，剩餘的錢豈不是要看中央臉色；同黨議員錢龍則反映今年統籌分配稅款也有短撥情況，市府應該中央反映，避免政治操作。

民進黨議員黃瓊慧強調，中央對桃園的關心從來沒有減少，反倒是桃園非法定社福支出高，每年都被檢討，喊經費拮据前，應先詳細具體說明分配款141億元用在哪裡；議員許家睿則說，很高興市府運用增加分配稅款優先納入軌道建設，讓重大工程不至於延宕，然中央修法怎樣對桃園更有利，還望市府反映第一線情況。

蘇俊賓表示，中央補助款政策調整對地方建設發展有一定影響，但期望基於雙方互信合作立場，持續溝通終能有好結果。

桃園市財政局長歐美鐶表示，中央雖然一般補助款減少，但仍有計畫型補助可申請，已建請各局處積極申請爭取。

延伸閱讀

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

每公斤收購價提高6成！桃園清除小花蔓澤蘭 籲開花前除蔓事半功倍

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場

相關新聞

地方補助款減少影響發展 桃市府 ：持續爭取建設

財劃法修正議題持續延燒，桃園市議會昨開臨時會由市府進行專案報告，國民黨議員指桃園明年統籌分配稅款雖增加290億元，但中央...

地方采風／大溪木博館歷史聚落 翻轉老城區觀光樣貌

桃園大溪以神桌、家具等木藝聞名，市府利用日治時期警察宿舍群打造木藝生態博物館，不僅再啟歷史建築生機，更深入社區與結合當地...

新豐掩埋場又大火 惡臭濃煙瀰漫 民眾苦不堪言火大

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天凌晨失火，火勢猛烈並冒出陣陣惡臭濃煙，延燒9小時才熄滅，附近民眾怨聲載道。這已是新豐垃圾場5年來...

毛豬疑似從運豬車摔落西濱公路奄奄一息 雖獲救援仍難逃一死

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍北上路段今天下午近5點時，發現有頭毛豬疑似從運豬車上摔落，苗栗縣動物保護防疫所接獲警方通報...

桃園南崁農業灌排變水泥河 元兇竟是豆干工廠

桃園市南崁圳灌溉系統今傳被汙染，民眾發現桃園區春日路1388巷附近水路水質混濁呈水泥色，通報環保局追查，結果是附近豆干製...

2026全民運在桃園 藍綠齊追桃市府籌備進度

2026年全民運動會在桃園，市府斥資5.2億元新建整修場館，鎖定37項非亞運、奧運賽事。雖然離舉辦日還有1年多，但藍綠民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。