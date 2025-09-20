地方補助款減少影響發展 桃市府 ：持續爭取建設

財劃法修正議題持續延燒，桃園市議會昨開臨時會由市府進行專案報告，國民黨議員指桃園明年統籌分配稅款雖增加290億元，但中央減少補助款，仍影響地方未來發展；民進黨議員強調中央對桃園的關心沒有減少，反倒市府應先說明增加經費要如何運用。

桃園副市長蘇俊賓表示，新增加的財源將優先用於鐵路地下化、捷運等軌道建設及瓶頸道路拓寬工程，另因人口成長及高齡化社會，三節敬老禮金、敬老愛心卡的社福預算必須增編，學童營養午餐與生生喝鮮奶等社福政策也須經費支持，這些項目加總已逾百億元，想再執行其他建設確實有困難。

國民黨桃園市議員凌濤表示，中央將許多一般補助款改列計畫補助款，會增加地方規畫管理財政的不確定性。根據主計總處資料，桃園明年一般性補助款的社福補助僅23.9億元，比今年少51億，剩餘的錢豈不是要看中央臉色；同黨議員錢龍則反映今年統籌分配稅款也有短撥情況，市府應該中央反映，避免政治操作。

民進黨議員黃瓊慧強調，中央對桃園的關心從來沒有減少，反倒是桃園非法定社福支出高，每年都被檢討，喊經費拮据前，應先詳細具體說明分配款141億元用在哪裡；議員許家睿則說，很高興市府運用增加分配稅款優先納入軌道建設，讓重大工程不至於延宕，然中央修法怎樣對桃園更有利，還望市府反映第一線情況。

蘇俊賓表示，中央補助款政策調整對地方建設發展有一定影響，但期望基於雙方互信合作立場，持續溝通終能有好結果。

桃園市財政局長歐美鐶表示，中央雖然一般補助款減少，但仍有計畫型補助可申請，已建請各局處積極申請爭取。