「桃園好農」首進駐國道服務區與桃機 助攻小農拓展國內外市場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
尤其關西服務區在去年創下5.98億元營收，是國道15處服務區之冠，期望為此帶動桃園好農銷售佳績。記者郭政芬／攝影
桃園市政府農業局推廣「桃園好農」品牌，首度將在地優質農特產拓展至新東陽關西服務區專區及桃園機場第一航廈門市，協助農友開拓更廣市場。副市長蘇俊賓今日出席記者會指出，關西服務區是全國營收第一，這次「桃園好農」同步進駐服務區與桃機門市，將讓國內外旅客都能看見桃園農業的特色與成果。

活動於關西服務區舉行「桃園好農」專區上架記者會，新東陽國道營運處協理陳桂鳳表示，透過國道服務區及機場等重要通路，可攜手推廣桃園在地農產。登順養豐園負責人劉康祥則說，小農往往難以單獨進入國道與機場通路行銷，這次合作不僅能增加曝光率，讓更多消費者認識品牌，提升在地農產價值。

「桃園好農」即日起至11月16日，在新東陽關西服務區打造販售專區，同步也於桃機第一航廈門市上架，共提供15項在地優質農特產品，希望透過跨域及全國性線上與實體門市銷售管道，讓更多人知道桃園好物。尤其關西服務區在去年創下5.98億元營收，是國道15處服務區之冠，期望也為此帶動桃園好農銷售佳績。

這次在國道服務區及機場上架的15項在地優質農產品品項，包括：以桃園栽種稻米製作的豐滄米香、榮獲百大伴手禮郭祿食品的米桃酥、龍情食品的麥香花生軟糖、桃園茶廠双霖茶莊的茶香南瓜子、秀才烏龍茶與東方美人茶；還有以黑豆聞名的芭寶米農場黑豆漿，巴黎奧運補給品供應品牌佳麗果物推出的紅龍果條、果茶禮盒，以及觀音區農會經典商品-黃金57號番薯條等。

農業局長陳冠義表示，「桃園好農」產品均通過檢驗與溯源把關，進駐國道服務區與桃園機場後，不僅可吸引旅客消費，也有望成為伴手禮新選擇，帶動銷售與品牌加值。詳情請上「桃園好農」官網查詢。

「桃園好農」即日起至11月16日，在新東陽關西服務區打造販售專區，同步也於桃機第一航廈門市上架。記者郭政芬／攝影
桃園市政府農業局推廣「桃園好農」品牌，首度將在地優質農特產拓展至新東陽關西服務區專區及桃園機場第一航廈門市。記者郭政芬／攝影
副市長蘇俊賓今日出席記者會，試喝小農的飲品，登順養豐園負責人劉康祥說，這次合作不僅能增加曝光率，讓更多消費者認識品牌。記者郭政芬／攝影
共提供15項在地優質農特產品，希望透過跨域及全國性線上與實體門市銷售管道，讓更多人知道桃園好物。記者郭政芬／攝影
