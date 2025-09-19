苑裡「鬼門關夜市」將登場 社區共創燈海點亮街區

苗栗縣苑裡鎮一年一度「鬼門關夜市」明天登場，鎮公所今天表示，明天中午起苑裡火車站前周邊路段有交通管制；另結合公私一起創作燈飾裝置藝術，從站前串聯至體育場，點亮小鎮街區。

苑裡鎮公所指出，「市場普大夜市」（又稱「鬼門關夜市」）多年來皆由民間自發籌辦，今年活動將於20日登場，公所審查確認路權申請範圍為天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）。

苑裡鎮公所主任秘書鍾永坤表示，鬼門關夜市近年爆紅，預期湧入大量人車，明天中午起即針對火車站前為公路及周邊道路實施交管，夜市攤位路段下午3時起封街，建議開車民眾將車輛停放在大興路（體育館後方）、忠信路、慈和街；火車站旁的建國停車場下午4時起免費開放。

鎮公所也協調台鐵於明天下午4時至晚間11時，從彰化至新竹區間車加掛車廂以疏運人潮，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往。

此外，「鬼門關夜市」是苑裡在地市場普渡文化，鎮公所今年再度打造節慶藝術燈飾，串聯火車站前為公路路段以及鎮公所、圖書館、體育場等4大燈區，並以「共創」為主題，邀請11處社區關懷據點、7所幼兒園及苗栗縣樂齡學習示範中心參與燈飾設計，讓在地長者與兒童自由在燈籠上揮灑創意。

苑裡鎮長劉育育表示，今年度燈飾首度由鎮民親自參與創作，其中不少作品以苑裡的稻田、魚丸、海岸、古厝為靈感，描繪出對家鄉的記憶，讓小鎮街區燈海更有溫度與意義。

鎮公所指出，今年燈飾從火車站前擴展到體育場、公所前廣場與圖書館，今晚點燈後將持續至10月底。