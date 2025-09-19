快訊

桃園南崁農業灌排變水泥河 元兇竟是豆干工廠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供
桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供

桃園市南崁圳灌溉系統今傳被汙染，民眾發現桃園區春日路1388巷附近水路水質混濁呈水泥色，通報環保局追查，結果是附近豆干製造廠亂排廢水，稽查人員除當場制止汙染情事持續發生，後續也將依汙染程度開罰

汙染情事發生在今天上午8時許，稽查人員初步檢測未出現重大異常，但現場飄散異味，後來順藤摸瓜一路往上游找，翻開數十個暗溝及人孔蓋才找到元兇。稽查人員表示，汙染源來自是上游一家豆干工廠，該廠員工直接將廢水直接倒進廠外雨水箱涵，才會引發此次事件。

環保局表示，按水污染防治法，違法排放廢水可按情節輕重開罰3萬元到300萬元不等金額。雖然稽查人員現場判斷被污染的水道為農業灌溉設施，但該處已無農田，設施可能已經解編荒廢，此情牽涉違法情節輕重，須向農水署查證，所以無法馬上斷言罰款多少。

環保局強調絕不姑息違法事件，若業者未在期限內改善，將按次開罰。

桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供
桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供
桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供
桃園南崁圳灌排系統今早傳汙染，水質混濁呈水泥色。圖／桃園市環保局提供

桃園 開罰 環保局

