2026全民運在桃園 藍綠齊追桃市府籌備進度

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026全民運動會在桃園，市府斥資5.2億元整修場館，藍綠議員緊盯市府籌備進度。記者陳俊智／攝影
2026年全民運動會在桃園，市府斥資5.2億元新建整修場館，鎖定37項非亞運、奧運賽事。雖然離舉辦日還有1年多，但藍綠民代都關心準備進度，也要求交通疏導、觀光宣傳要到位；副市長蘇俊賓今表示，會朝賽事與地方景點結合方向努力，但選址最終須籌備委員會核定。

國民黨議員陳美梅今天在議會臨時會市府專案報告討論時指出，有縣市承辦大型運動賽事因場地不符標準，部分賽事被迫拉到其他縣市辦，結果失去關注；同黨議員徐其萬反映大園體育園區到現在還沒發包，盼盡快規畫，並指現在網路發達，好事壞事都渲染很快，一定要做好準備。

民進黨議員呂林小鳳盼賽事為地方帶來觀光效益，認為各行政區都應該要有賽事；同黨議員許家睿指桃園明年還有台灣設計展與桃園地景藝術節等重大活動，盼能串連成帶狀活動，發揮一加一大於二的功效；議員余信憲則反映其他縣市有旅宿房價遇重大活動漲到天價，要求觀旅局緊盯惡意漲價。

體育局長許彥輝表示，2026全民運動會預計明年10月17日到22日舉行，競賽包括龍舟、飛盤、巧固球、太極拳和5人制足球等32項競賽，市府已成立跨單位籌備小組，分行政、競賽、活動、後勤和宣傳5類工作，經統整，目前已擇定桃園境內39處場地辦比賽，其中有23處正在修繕，例如桃園巨蛋正在改善硬體、大溪水球賽場也在清淤，目前比賽分布在復興以外12個行政區，後續會在規畫適合復興的賽事。

許彥輝強調，籌備會已運作半年，會以提倡全民運動為宗旨，規畫更多非亞奧項目的運動賽事；針對活動期間旅宿房價漲幅，蘇俊賓允諾法務部消保官會緊盯，不會讓惡意漲價情況發生。

