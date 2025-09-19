快訊

一次次告別學習放手與接納 中壢天晟醫院攜手社區打造失智友善網絡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
座談會專家提出多種照護方法，也提醒家屬照護過程也要關心自身身心狀態。圖／中壢天晟醫院提供
座談會專家提出多種照護方法，也提醒家屬照護過程也要關心自身身心狀態。圖／中壢天晟醫院提供

桃園市中壢天晟醫院昨晚攜手失智友善團體走入電影院「憶起看電影」，與映後座談，邀請民眾看電影「漫長的告別」，透過影片細膩描繪家庭與記憶情感，現場不少觀眾握著家人的手，有的人紅著眼眶，流露他們日常生活中有著與影片同樣的酸楚與無力。

9月是國際失智症月，天晟醫院另外規畫系列活動「記憶的膠卷」影像故事展，邀請社區民眾一同走進記憶的世界，了解失智症背後的故事。展出時間與地點9月22日（周一）至26日在醫院2樓候診區，27、28日上午9點至下午6點在馬祖新村60號眷舍。

中壢天晟醫院昨邀請111位社區民眾、失智症患者與其家屬進電影院，影片中一位父親隨著病程逐步遺忘世界，家人陪伴他面對每一天逐漸遠去的記憶，並在一次次不捨的告別中學習放手與接納。

影片結束後，台灣失智症協會副秘書長陳巧宜在座談會分享失智症的早期徵兆、溝通技巧及照護方法，並提醒家屬在照護過程中也需關心自身身心狀態；她強調失智症不可怕，可怕的是不了解與誤解。現場失智症家屬踴躍發言，談到照護的辛勞與情緒起伏，大家彼此傾聽，找到心靈上的慰藉與力量。

天晟醫院社區副院長醫師黃郁超指出，失智症不只是醫療議題，更是家庭與社區需要共同面對的課題，除了醫療照護外，天晟醫院更透過 「失智資源整合樞紐」 模式，提供完整服務流程，當發現醫療或照護需求時，讓個案轉介至天晟醫院安排初篩與疾病診斷，再依據結果媒合社會資源與服務，協助級支持家屬。

黃郁超說，照顧失智症患者最終希望能回歸社區，在友善環境中安心生活，這不僅為患者提供醫療照護，也讓家屬獲得實際協助，打造出一張不迷路、有依靠的安全網，落實為健康把關，做社區好鄰居的承諾。

天晟醫院強調，打造失智友善社區需要眾人齊心，像拼圖每一分理解與支持，都是不可缺少的一塊。醫院透過教育推廣、資源整合及服務延伸，讓失智症患者在熟悉的環境中獲得尊嚴與安心，也讓照顧者擁有更多支持與陪伴。

中壢天晟醫院攜手失智症協會等團體和社區邀請失智症病友和家人看電影。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院攜手失智症協會等團體和社區邀請失智症病友和家人看電影。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院志工也到場服務。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院志工也到場服務。圖／中壢天晟醫院提供

