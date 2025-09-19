一次次告別學習放手與接納 中壢天晟醫院攜手社區打造失智友善網絡

桃園市中壢天晟醫院昨晚攜手失智友善團體走入電影院「憶起看電影」，與映後座談，邀請民眾看電影「漫長的告別」，透過影片細膩描繪家庭與記憶情感，現場不少觀眾握著家人的手，有的人紅著眼眶，流露他們日常生活中有著與影片同樣的酸楚與無力。

9月是國際失智症月，天晟醫院另外規畫系列活動「記憶的膠卷」影像故事展，邀請社區民眾一同走進記憶的世界，了解失智症背後的故事。展出時間與地點9月22日（周一）至26日在醫院2樓候診區，27、28日上午9點至下午6點在馬祖新村60號眷舍。

中壢天晟醫院昨邀請111位社區民眾、失智症患者與其家屬進電影院，影片中一位父親隨著病程逐步遺忘世界，家人陪伴他面對每一天逐漸遠去的記憶，並在一次次不捨的告別中學習放手與接納。

影片結束後，台灣失智症協會副秘書長陳巧宜在座談會分享失智症的早期徵兆、溝通技巧及照護方法，並提醒家屬在照護過程中也需關心自身身心狀態；她強調失智症不可怕，可怕的是不了解與誤解。現場失智症家屬踴躍發言，談到照護的辛勞與情緒起伏，大家彼此傾聽，找到心靈上的慰藉與力量。

天晟醫院社區副院長醫師黃郁超指出，失智症不只是醫療議題，更是家庭與社區需要共同面對的課題，除了醫療照護外，天晟醫院更透過 「失智資源整合樞紐」 模式，提供完整服務流程，當發現醫療或照護需求時，讓個案轉介至天晟醫院安排初篩與疾病診斷，再依據結果媒合社會資源與服務，協助級支持家屬。

黃郁超說，照顧失智症患者最終希望能回歸社區，在友善環境中安心生活，這不僅為患者提供醫療照護，也讓家屬獲得實際協助，打造出一張不迷路、有依靠的安全網，落實為健康把關，做社區好鄰居的承諾。

天晟醫院強調，打造失智友善社區需要眾人齊心，像拼圖每一分理解與支持，都是不可缺少的一塊。醫院透過教育推廣、資源整合及服務延伸，讓失智症患者在熟悉的環境中獲得尊嚴與安心，也讓照顧者擁有更多支持與陪伴。