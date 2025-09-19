新竹4處空品淨化區步道斑駁、植栽稀…民眾不想去 遭審計室糾正

新竹市目前有6處空氣品質淨化區，審計室卻糾正指出其中4處環保設施步道斑駁、垃圾未清理、植栽稀疏，且新設空氣品質淨化區進度未符預期。環保局表示，持續辦理空品區畫設作業，步道及植栽問題已轉知管理單位修繕。

新竹市環保局為淨化空氣品質，提供民眾多元功能的綠地空間，推動設置空品淨化區，新竹市經環境部核定設有海天一線觀景區、環保自行車道、南寮環保公園、漁港環保公園、湳雅環保公園與千甲段等6處空品淨化區，並透過企業認養方式辦理維護清潔作業。

新竹市環保局指出，6處空氣品質淨化區，綠化面積總計9.07公頃、長度12公里，每年空汙減量效益可達二氧化碳約33公噸、總懸浮微粒約8公噸。空氣品質淨化區不僅是綠地，更是城市重要的「綠肺」，透過植栽攔截粒狀汙染物與交換氣體，降低硫氧化物（Sox）、一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）等空氣汙染，更提供休閒、生態教育和資源永續利用等多重用途。

但新竹市審計室指出，市府雖委託廠商每年查核兩次空品淨化區，但在2023年上下半年及2024年上半年檢查結果中，仍發現海天一線觀景區、千甲段空品淨化區、南寮環保公園及漁港環保公園等4處，出現步道斑駁、設施損壞、垃圾未清、樹木斷枝或植栽稀疏等問題。

此外，為提升綠覆率，新竹市已訂定新增1處空品淨化區目標，並已啟動調查潛力區域及研擬相關設置管理要點，但截至去年底止，該目標尚未達成，有待加強推進調查規畫作業，落實設置空品淨化區。