竹縣新豐掩埋場又失火了！在地居民無奈：縣府失職誰來罰？
新竹縣新豐垃圾掩埋場今天凌晨0點許又失火了，火勢猛烈並冒出陣陣惡臭濃煙，目前已延燒8個小時，附近民眾今早9點又通報「掩埋場再次自燃」，新竹縣府環保局說明，昨天因新竹風大，火勢擴散很快，目前還在悶燒，已經沒有明火，持續降溫中，消防人員拉水線灌救及布設防止延燒線，持續控制火勢中。
新竹縣環保局昨深夜、今早都到場監控，環保局初步研判疑是受氣候悶熱高溫影響，露天暫置垃圾沼氣發生自燃現象。
由於本月5日也曾發生火警，兩周後掩埋場竟然又發生火警？環保局解釋，之前掩埋場垃圾堆置太高，無法立刻覆土，近期已經盤出形狀可覆土，目前正在執行該工程，預計工程完畢後，掩埋場自燃的狀況可減少。環保局也請用路人注意安全，務必戴上口罩，也提醒下風處周邊住戶緊閉門窗，做好個人防護措施。
「真的很無奈啦！」竹北市大義里長曾台安表示，掩埋場惡臭濃煙四起，遠遠就可望見，今早他請民眾打到環保局檢舉，但新豐掩埋場歸縣府管理，若是私人企業燒垃圾或造成空汙等，政府還可開罰檢舉，但新竹縣府失職，沒有盡到管理責任，誰要來罰？身處在掩埋場附近的幾個村里，如今人人隨身自備口罩，非常無奈。
新豐垃圾掩埋場在本月5日中午也曾發生火警，今天是本月第2度起火。據消防局統計，新豐掩埋場近5年已累計火警次數達85次。環保局表示，新豐掩埋場目前暫置約24萬公噸垃圾，除透過高效能熱處理設施（焚化爐）加速去化，也規畫同步送竹市、苗栗代燒，爭取5年去化完畢。
